Así es Julia Janeiro, la hija de 18 años de Jesulín y Campanario, y así es su novio futbolista

Julia Janeiro es otra de las grandes protagonistas del mes en Mediaset porque cumple 18 años y los medios ya pueden destapar su rostro, al dejar de ser menor.

Se trata de la hija de Jesulín de Ubrique y Maria José Campanario que, por lo tanto, es hermana de Andrea Janeiro, la retoña del diestro y Belén Esteban.

Julia ha llamado la atención de todos por la belleza que tiene y que muestra en sus redes sociales, cual influencer con más de 100.000 seguidores, con imágenes de posados que ensalzan sus ojazos y un pelo precioso.

Ese mismo tema lo trató este fin de semana Viva la vida, asegurando que ha sacado lo mejor del torero y de la enfermera.

Además, el programa dio más detalles sobre de quien está enamorada y con el que lleva un año saliendo: Brayan Mejía, un jugador de fútbol de 20 años español pero con ascendencia colombiana.

El joven juega en el Aranjuez F.C. y allí, tal y como nos han asegurado, tienen órdenes de no hablar sobre el tema. Pero, según algunos colaboradores de Telecinco, tiene compañeros de otros equipos que no guardan un buen recuerdo de él: “Le gustaba mucho la fiesta. A veces no iba a los entrenamientos, su objetivo era divertirse, esa es la razón por la que no se mantuvo en el Getafe”.

Según estos confidentes, Brayan se sentirá muy cómodo en su nuevo papel de “novio de famosa” puesto que siempre le ha gustado la fama: “No nos sorprendería que se hiciese una portada con Julia, se le ve venir”.