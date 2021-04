‘Los juegos del hambre’: Así luce en la actualidad la actriz que hizo de Prim Everdeen

Aunque parezca mentira, ya ha pasado una década desde que se rodó la primera entrega de Los juegos del hambre. La famosa saga cinematográfica que adapta los libros de Suzanne Collins cautivo a millones de personas alrededor del mundo. De hecho, su actriz protagonista, Jennifer Lawrence, se convirtió en una estrella mundial.

Además, sus dos compañeros de reparto, Josh Hutcherson y Liam Hemsworth, también gozaron de una increíble popularidad. Pero la saga de películas también nos regaló grandes personajes. Uno de los más queridos y recordados, sin duda, es el de Primrose Everdeem, la hermana de Katniss en la saga.

Aunque la joven sea una secundaria, se trata de la persona que desencadena todo. Y es que la protagonista se ofrece como tributo para participar en los malévolos Juegos del hambre en lugar de su hermana.

Willow sigue siendo actriz

Fue la actriz Willow Shields quien interpretó a Prim. Cuando ella empezó en la primera película solo tenía 11 años. La última la rodó con 13. Pero, ¿qué ha sido de Willow Shields?

Pues bien, hoy Willow tiene 20 años y continúa trabajando como actriz. La joven ha estado en la serie de terror La perturbación. También en la ficción de Netflix Spinning Out, protagonizada por Kaya Sodelario.

Futuros proyectos

Además, la joven ya está trabajando en nuevas producciones: When Time Got Louder, donde da vida a una joven que empezará la universidad; y A Fall From Gace, una ficción policiaca.

La actriz también goza una gran popularidad en redes sociales y solo en su cuenta de Instagram suma casi un millón de seguidores y seguidoras. En esta red, Willow comparte algunas imágenes de su vida: desde sus quedadas con su pareja hasta sus sesiones como modelo. Y es que tenemos que reconocer que tiene algunas imágenes que son una auténtica pasada.

Otra de las pasiones actuales de Willow es leer. La actriz ha compartido en sus cuenta de Instagram algunos de los títulos que ha leído: Al este del Edén, Interior Chinatown o The book of my lives.