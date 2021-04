Así es la inspiradora historia de Rubén, un hombre embarazado a punto de salir de cuentas

"Me llamo Rubén, tengo 27 años y estoy embarazado". Así empezaba el testimonio de Rubén Castro, uno de los últimos invitados de Viva la Vida que ha sorprendido a toda la audiencia por ser el primer hombre embarazado de España que ha hecho público su proceso.

"Soy una persona trans y desde que tengo uso de razón, siempre tuve muy claro que quería llevar a cabo el proceso de gestar a mi bebé", explicaba el joven madrileño. Sentado frente a Emma García, comenzaba su entrevista entre felicitaciones de la presentadora.

Estando a punto de salir de cuentas, el madrileño confesaba que no todo ha sido tan sencillo como podía parecer. Para acceder a la reproducción asistida, tuvo que pasar por un comité de ética de un hospital público. El tema burocrático también ha sido todo un lío, pues no hay nada que sostenga otra título que no sea una madre gestante.

Rubén, el primer hombre embarazado de España

Sin embargo, aún le quedan batallas por luchar. Cuando nazca su bebé, ya se espera trabas en el registro civil por su condición legal de hombre; a la vez que espera recibir el permiso laboral de paternidad aunque aún no tiene seguro cuál será.

Aunque el caso de Rubén pueda parecer de lo más novedoso, no es el primero en nuestro país. Eso sí, es el primero visible: Hay otros cuatro hombres en nuestro país que ya dieron a luz a sus propios bebés, pero no quisieron tener el foco mediático para no lidiar con el odio de ciertas personas.

Una vida esperando a su bebé

Aunque la presentadora no ha querido centrarse en críticas negativas, sí que le ha preguntado por las dudas que le han expuesto sobre su proceso. El primero todos lo ha aclarado él mismo, sobre todos los que pueden ver su decisión como un paso atrás en su transición: "Para mí es todo un avance porque es donde siempre he querido estar".

Siendo un sueño que tiene desde bien pequeño, el futuro papá contó que ha adaptado su transición y proceso hormonal siempre para poder tener un hijo o hija biológico. Sin embargo, considera normal todas estas dudas puesto ser algo muy novedoso en nuestro país.

Por ello, también ha recordado que está siguiendo todo su proceso a través de la grabación de un documental. Con él, se espera que haya muchos nuevos padres que se atrevan a dar el paso y que tengan un referente en el que fijarse a la hora de todas las posibles dudas que surjan.