Ramsés López se incorpora al equipo de LOS40 Urban

¿Cómo afrontas esta nueva etapa?

La afronto con mucha ilusión, de veras, por varios motivos. Es un cambio en la parte profesional como radio DJ y a nivel personal. Desde que llevo trabajando en la radio nunca he tenido que madrugar demasiado, siempre he acompañado a la gente por las tardes, en el trabajo, en su vuelta a casa...

La misión de acompañar a la gente por las mañanas es algo que me motiva mucho, su estado de ánimo para el resto del día dependerá en parte de nosotros. ¡Vamos a conseguir que la gente ame madrugar!

Para la gente que no te conozca, ¿cómo eres como DJ?

Como DJ siempre intento meterme en la piel de la persona que está en una fiesta o en un festival, yo soy uno más. También salgo con mis amig@s y voy a festivales. Siempre que estoy en una cabina pienso: ¿qué me gustaría a mí escuchar ahora mismo si estuviera con mis colegas viendo a este DJ? ¿qué música me divertiría en esta situación? ¿Ahora mismo?

Y eso lo traslado a mi sesión en ese momento. En resumidas cuentas, sería hacer una actuación que a ti te gustaría ver en ese momento, una sesión que te haga pasarlo bien, independientemente del estilo musical que sea.

¿Cuáles fueron tus primeros contactos con la música urbana?

En mi día a día siempre ha estado presente como un estilo más a tener en cuenta. Como te comentaba, cuando llega el fin de semana (pre pandemia) yo quedo con mis amigos y amigas y voy a todo tipo de lugares, en los que ponen todos los estilos musicales (rock, indie, dance, música urbana) y he aprendido de todos ellos. Posiblemente, esto haya generado una universalidad de estilos en mi cabeza, dando como resultado que en mis sesiones hayan sonado fragmentos de éxitos de Red Hot Chilli Peppers, Bad Bunny o David Guetta.

Siempre tuve clara esta idea, y el concepto de pinchar para divertirnos. Con lo cual mi contacto con la música urbana siempre ha estado presente, en algunos lugares donde he actuado más que en otros, en función de la tendencia de esa zona, pero siempre ha estado ahí.

¿Cómo será tu espacio de 08 a 12:00 en LOS40 Urban?

Va a tener un objetivo claro, que la gente que madruga con nosotros lo haga escuchando la música que más le gusta, con el mejor sonido urbano. Vamos a darle un espacio de participación a la Comunidad urbana Número 1 del país. Vamos a tener abierto cada mañana un teléfono para dar voz a las miles de orejas que cada día escuchan LOS40 Urban, el (+34) 626 19 67 99.

Con un simple WhatsApp poder elegir la canción que les apetece escuchar en ese momento, contándonos una historia o hasta diciéndole por la radio a su jefe que van a llegar más tarde porque están en un atasco (risas). Queremos que durante estas 4 horas, cada mañana, la gente disfrute del ritmo de la calle y que sean partícipes de su radio.

Los oyentes van a poder hacer LOS40 Urban con Ramsés López. Además, van a poder volver a escucharse en el PODCAST, dentro de la aplicación de LOS40 para el móvil, la web LOS40URBAN.com y plataformas digitales como iTunes, Google podcast o Alexa. Y por último, de esto no me dejan decir mucho, pero van a poder conseguir varios regalitos por la mañana, bueno no, regalazos.