Lizzo manda un mensaje de coqueteo a Chris Evans y este le responde de vuelta

Siempre se ha dicho que si vas a beber alcohol, lo mejor es que mantengas el móvil alejado, sino puedes acabar hablando a tu ex o mandando un mensaje no deseado a tu crush. Y parece que esto último es lo que le ha pasado a Lizzo con Chris Evans.

A través de su cuenta de TikTok, la cantante americana compartió su divertida anécdota con Chris Evans. "No beban y envíen mensajes directos, chicos... Para propósitos legales, esto es una broma", escribía Lizzo en su publicación. Y es que, la artista estaba algo "achispadilla" cuando abrió por Mensaje Directo al actor, aunque parece que a él no le molestó el mensaje.

Lizzo le envío tres emojis: una ráfaga de viento, un jugador y un balón de baloncesto. Un mensaje que, a priori, puede parecer un sinsentido pero lo cierto es que, detrás de él, se esconde una interpretación que los fans se han encargado de desvelar.

"Shoot your shot" podría ser la interpretación de estos tres emojis, algo que en español significa: "Lanza el intento". Sin embargo, la gran tristeza de Lizzo no venía del mensaje que le mandó, sino de que el actor todavía no le había respondido. "La razón por la que estoy triste es porque sé que no voy a poder casarme con él y, sinceramente, me duele hasta la médula. Porque él es una raza rara, sin comparación. Como, Chris...", escribía la estadounidense.

El mensaje de vuelta de Chris Evans

El actor no se hizo mucho de rogar y tal y como compartió Lizzo en un nuevo vídeo de su cuenta de TikTok, él respondió de manera divertida a Lizzo.

"No te avergüences por enviar un DM estando borracha. Dios sabe que yo lo he hecho cosas peores en esta aplicación", respondía el actor. Desde luego, esta será una conversación que Lizzo nunca olvidará.