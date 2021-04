Disney ya está trabajando en una película sobre las hermanastras de ‘Cenicienta’

Disney lleva años revisionando sus clásicos, apostando por adaptaciones de sus películas de animación a acción real. Una de las primeras fue Cenicienta, donde vimos a una espectacular Lily James en el papel de la princesa. Eso sí, esta cinta de 2015 cuenta lo mismo que la de 1950.

Ahora, los famosos estudios quieren volver a visitar este clásico para contar la historia de dos de los personajes secundarios: sus hermanastras. De este modo, Disney profundizará en Drizella y Anastasia, las hijas de la malvada madrastra de Cenicienta.

Ha sido el medio Deadline quien ha contado la noticia, confirmando que son Kristen Wiig y Annie Mumolo quienes estarán detrás de esta historia que será tanto musical como comedia. De este modo, veremos las razones por las que las dos jóvenes siempre están fastidiando a la famosa princesa y lo malvadas que pueden llegar a ser. Aunque ya sabemos que esto es Disney y al final los malos no son tan malos.

Todavía es pronto para saber si serán las propias Kristen Wiig y Annie Mumolo quienes se pondrán en la piel de las hermanastras, pero todo apunta a que podría ser así.

Esta película se suma a la lista de proyectos Disney que tienen como protagonistas a los villanos. Sin ir más lejos, este mismo año se estrena Cruella con Emma Stone, donde se narrarán los inicios en el mundo de la moda de la famosa mala de 101 Dálmatas.

Pero no es el único proyecto que tiene Disney con un malvado entre manos. La factoría también tiene la serie The Little Town preparada para su plataforma. La ficción contará las aventuras de Gastón y Lefou antes de lo que ocurre en La Bella y la Bestia. De este modo, Luke Evans y Josh Gad estarán de nuevo en los papeles que hicieron en 2017.