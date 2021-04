No hay quien pare a los Simpson. La serie de animación, una de las más longevas de la televisión, lleva 32 temporadas mostrando la vida de la familia más conocida de Springfield, y a lo largo de sus capítulos hemos disfrutado de un sinfín de cameos del mundo de la música. Michael Jackson prestó su voz a un capítulo, los Red Hot Chili Peppers actuaron en el bar de Moe y Paul McCartney enseñó a Lisa los beneficios de ser vegetariano.

El último en ser caricaturizado con el famoso tono de piel amarillo de la serie creada por Matt Groening ha sido Morrissey, el legendario ex líder de The Smiths. Antes de la emisión del capítulo ya se creó una gran expectación, pues en la sinopsis se anunció que iba a ser retratado como "un cantante británico deprimido de la década de 1980" con el cual se obsesiona Lisa. Sin embargo, el resultado no ha sido como el músico o sus seguidores esperaban, y se ha creado una gran polémica por haber sido dibujado de una manera un tanto ofensiva.

El episodio en cuestión se ha llamado 'Pánico en las calles de Springfield', y ha contado con la participación del actor Benedict Cumberbatch, quien le dio su voz a Quilloughby, el personaje inspirado en el famoso cantante. Se han usado nombres diferentes para representarlo a él y a su grupo, The Snuffs, una banda que Lisa descubre en un servicio de streaming y del que se enamora por "su tipo de música sardónica y letrada" y su "vegetarianismo militante".

El problema llega cuando la mediana de los Simpson conoce personalmente al personaje inspirado en Morrissey. En ese momento se da cuenta de que ha cambiado por completo y ya no es el artista inspirador que ella esperaba: ahora es racista y come carne. De hecho, en una frase lapidaria, Quilloughby deja claro su verdadero ser: "Yo era vegano hasta que descubrí que el veganismo fue inventado por extranjeros, de quienes ya hay demasiados en este planeta".

Morrissey se enfada con los Simpson por ridiculizarlo y llamarle racista

Tan solo varias horas ha tardado Morrissey en mostrar su enfado con esta representación, que considera completamente ofensiva. Para ello ha utilizado su página oficial de Facebook, en la que acusa a la ficción de "sacar provecho de la controversia barata y exponer rumores viciosos". En un mensaje muy explícito, el ex líder de The Smiths se despacha: "Cuando un programa se agacha tan bajo para usar tácticas pesadas y de odio, como mostrar al personaje de Morrissey con la barriga colgando de la camisa, cuando nunca se le había visto así en ningún momento de su carrera, uno se pregunta quién es el grupo racista y realmente hiriente aquí".

Aprovecha el músico además la polémica que los Simpson protagonizó con el personaje de Apu, con el cual se ganó las críticas de la comunidad india por ridiculizarlos durante años, y los tilda de xenófobos. "Peor aún, llamar al personaje de Morrissey racista, sin señalar ningún caso específico, no ofrece nada. Solo sirve para insultar al artista", continúa el comunicado.