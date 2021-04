Conchita, muy cabreada, cuenta por qué Youtube ha eliminado uno de sus vídeos

La política y las normas de las diferentes plataformas de Internet son un misterio y en ocasiones nos pueden hacer pasar por una mala jugada. Eso es lo que le ha pasado a la cantante Conchita, quien se ha llevado un gran disgusto tras darse cuenta de que el videoclip de su canción El Viaje había sido eliminado de Youtube.

La artista compartía su frustración en una publicación de Instagram donde escribía: " Han retirado el vídeo de "el viaje" en Youtube ...desde el viernes no se puede ver y desde el viernes no tenemos respuesta. Estoy cabreada, triste, y siento una impotencia tremenda. Creo que es la canción más inocente que he escrito y el vídeo más para todos los públicos que he hecho."

Y es que además, este cabreo se intensifica con el hecho de que hay otro usuario que ha compartido el mismo vídeo en otro canal y ese no ha sido eliminado de la plataforma. "Ni siquiera me dan una explicación. A parte el vídeo está subido, entero, por otra persona....en otro canal...y ahí está alegremente. No quiero sacar conclusiones erróneas de todo esto. Así que por el momento me voy a callar lo que pienso y espero que se pueda solucionar rápidamente. Estamos en ello.", confesaba la cantante.

Eliminado por "infringir las normas de la comunidad de Youtube"

Al parecer, el videoclip de El Viaje ha sido eliminado por infringir las normas de la comunidad de Youtube, algo que es, en cierta manera, incomprensible, teniendo en cuenta que la pieza fue subida hace más de diez meses y ya acumulaba más de tres millones y pico de visitas.

Además, como ha explicado Conchita, todos los niños que aparecen en el vídeo tienen autorización de sus padres y, además de que ahora ni se les reconocería, todo el cortometraje fue grabado con la intención más inocente. "No hace falta que diga, o igual sí por lo que veo, que todos esos niños tienen autorización de sus padres, que el vídeo se ha hecho con todo el amor y el respeto del mundo, y que....para los 4 g********** de turno, que siempre los hay...esos niños ya ni se parecen a ellos mismos hoy en día.", explicaba Conchita.

Ojalá pronto se arregle este contratiempo y podamos seguir disfrutando de la bonita canción de El Viaje de Conchita.