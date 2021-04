Alerta en las redes por el peligroso reto de TikTok del 24 de abril

Los retos virales en TikTok está a la orden del día pero uno en concreto y bajo la fecha del 24 de abril ha hecho saltar todas las alarmas, ya que, se trataría de un vídeo creado con el objetivo de hacer de este el "día internacional de la violación". Una tendencia que ha sembrado el pánico en la red social y cuyos mensajes de aviso y de denuncia a este movimiento se han vuelto absolutamente virales alrededor de todo el mundo bajo el hashtag #April24th2021.

Un caso que está siendo investigado por TikTok, ya que, la red social ha asegurado al medio USA Today que el vídeo en cuestión al que se le acusa de incitar a la violencia sexual no ha aparecido. "Mantener la seguridad de nuestra comunidad es nuestra prioridad, y no toleramos el contenido que promueve o glorifica los actos sexuales no consentidos, incluyendo la violación y la agresión sexual", explicaba la compañía en un comunicado.

De hecho, en nuestro país no se habría llegado a ver el vídeo del alegato en cuestión y lo que sí se ha extendido han sido los mensajes de rechazo. Y es que, han sido muchos los que han alzado la voz cuestionando el uso que puede hacerse de la plataforma, mientras que otros ”excusan” la posible existencia de dicho vídeo argumentando que podría tratarse de una broma. Sin embargo, el mensaje casi unánime es claro: no es un tema sobre el que se pueda bromear, frivolizar ni tomarse a la ligera, ya que, se trata de un delito del cual muchas personas alrededor del mundo son víctimas.

Las tiktokers alertan sobre el 24 de abril

De momento y mientras se investiga qué ha ocurrido realmente, algunas tiktokers estadounidenses como @showme_yourmask recomienda a sus seguidores quedarse en casa el 24 de abril por prudencia, así como @joannalynneofficial, quien asegura que, aunque no se convierta en un reto masivo, puede que por desgracia haya quien lo siga y añade que: “No se debería tachar de locas a aquellas que tengan miedo."

A pesar del revuelo que se ha creado en todo a este reto del 24 de abril, sobre todo en Estados Unidos, ante la inexistencia del supuesto vídeo hasta el momento, tampoco se descarta la posibilidad de que se trate de un bulo o fake news que se ha extendido como la pólvora por Internet.