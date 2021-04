Macklemore habla de la drogadicción y su recaída durante la pandemia

Fue la empatía la que ha llevó a Mackemore a hablar de su recaída en la drogadicción en el podcast de Armchair Expert With Dax Shepard. La confesión de su creador, el actor y comediante Dax Shepard que te sonará de The Ranch o Let’s Go To Prison, de que había caído de nuevo en las drogas después de estar 16 años limpio, le impulsó a charlar con él sobre su experiencia personal.

“Su habilidad de ser honesto y vulnerable” realmente afectó al cantante. “Salió como dos meses después de mi recaída durante la pandemia del Coronavirus y me hizo sentir que no estaba solo”, cuenta el rapero. “Era muy duro recibir críticas de la prensa estando limpio. Creo que tengo que estar en un programa activo para poder tener esperanza en vez de miedo. He estado completamente en una situación de egoísmo narcisista”, explica Macklemore.

Macklemore echa la vista atrás a el clímax de su carrera, cuando lanza el álbum The Heist, que contiene todos sus temas más populares (Ten Thousand Hours, Same Love o Wing$, entre otros), y admite que "la recuperación se volvió secundaria". "Estaba tratando de anularlo todo, las críticas, el amor, lo estaba echando todo fuera. En un período en el que piensas, 'tío has trabajado toda tu vida para esto', y no podía sentirlo, todo está borroso", sigue contando.

Los dos artistas conversan sobre la drogadicción cuando llega la fama, cuando sientes vergüenza porque, aun viviendo esta obsesión y enfermedad por dentro, estás ganando dinero, lo que lleva a convencerte de que todo está funcionando. El rapero de Can’t Hold Us recalcó anteriormente en una entrevista a People’s Party Show en febrero lo necesario que fue para él acudir a un centro de ayuda: “Si no fuera porque mis padres tenían el dinero suficiente para el tratamiento y estaban dispuestos a gastarlo en mí, estaría jodidamente muerto”.

Honesto desde el principio

Ya en 2008 el cantante de Thrift Shop habló sobre su dificultad de mantenerse sobrio por su problema de drogadicción y el alcoholismo, año en el que pidió ayuda por primera vez. En este podcast recuerda que ningún artista del panorama musical hablaba sobre ello, pero él decidió compartir su proceso. Más tarde, en 2014, actualizaba a sus seguidores sobre su situación contando que el embarazo de su mujer, Tricia Davis, y la llegada de su primer bebé, Sloane, le abrieron los ojos.

“He estado 11 años de mi vida en recuperación. He puesto en compromiso mi vida y la de gente a mi alrededor, he hecho cosas de las que no estoy orgulloso, pero sí que tengo esa base de 10 años de recuperación de la que me siento jodidamente orgulloso”, cuenta él.

Si tú o alguien que conoces está pasando por lo mismo, puedes informarte en el Servicio de Información y Orientación de Fad en el WhatsApp de 681155160 o en la web oficial.