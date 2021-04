Jordi Cruz reaviva la polémica tras defender a Isabel Díaz Ayuso: “Yo la votaría”

Jordi Cruz dejó ayer unas peculiares declaraciones en el programa de radio Aquí, amb Jusep Cuní. El chef del ABaC de Barcelona, ganador de tres estrellas Michelín, participaba en una tertulia radiofónica junto a los chefs Joan Roca y Carles Abellán. Cuando el presentador les preguntó por la situación de la hostelería, Cruz se posicionó a favor de las políticas de 'puertas abiertas' de Isabel Díaz Ayuso, la actual presidente de la Comunidad de Madrid.

Cruz, recordemos, tiene cerrados sus restaurantes desde septiembre de 2020. Según él, no tiene sentido abrirlos si en Cataluña el cierre de los establecimientos es a las 17:00 de la tarde, ya que parece que no le sale del todo rentable dar comidas. Su restaurante, que es de alta cocina, tiene una gran inversión en productos y debe dar un servicio full time para obtener beneficios. De hecho, su intención cuando acabe el Estado de Alarma el próximo 9 de mayo es abrir hasta, por lo menos, las 23:00 de la noche.

A raíz de esta cuestión el juez más polémico de Masterchef defendió las políticas tomadas por la presidenta madrileña durante la pandemia: "No puede haber tanta diferencia entre lo que pasa en Barcelona y lo que pasa en Madrid. Y no puede ser, yo nunca habría votado al PP, ahora votaría a Ayuso", explica Jordi Cruz. "¿Qué está pasando?", exclama entre risas. Carles Abellán, que estaba a su lado, y quien dijo ser votante de la izquierda republicana, confesó que también habría dado su apoyo a Ayuso solo por tener su local abierto.

Chefs catalanes como Jordi Cruz o Carles Abellan votarían a Ayuso, pese a no ser “de derechas”.



No es difícil de entender. Los hosteleros solo quiere que les dejen trabajar.

Las críticas a Cruz no se han hecho esperar, y muchos de sus detractores han aprovechado estas declaraciones para recuperar la polémica de los becarios que trabajaban sin cobrar en su establecimiento."Jordi Cruz no es de derechas, es comunista marxista. Por eso tenía empleados sin cobrar, porque era una comuna hippie", ironiza uno.

"Chefs como Jordi Cruz, que tenía stagiers explotados por cuatro duros y hacinados en sus restaurantes, votarían a favor de que le dejen abrir el bar y que se jodan y mueran los que hagan falta", responde otro, visiblemente escandalizado por las opiniones de Jordi Cruz.