‘Supervivientes’: Melyssa se salta las normas y se lleva una bronca de Lara Álvarez

Melyssa Pinto empezó siendo una de las favoritas de Supervivientes 2021 pero poco a poco se ha ido desinflando hasta que lleva unos días transmitiendo sus ganas de marcharse del reality.

En las primeras semanas de convivencia, la viceversa y ex tentada se ha mostrado muy débil físicamente y asegura que creía que iba a superar este reto pero ve que no puede.

Así lo dijo en la ceremonia de salvación, cuando se sentó junto a Tom Brusse, Antonio Canales y Alejandro Albalá, los nominados de la semana.

Allí, Lara Álvarez les pidió a cada uno que hiciera un alegato para que la audiencia les salvara y Melyssa dijo lo siguiente: "Me he dado cuenta de que esta experiencia no es para mí. Espero que la gente que me quiere y la audiencia no me salve porque estoy deseando volver a casa y solo puedo volver a casa con su ayuda".

Melyssa y su alegato para ser expulsada, algo que no está permitido: "Esta experiencia no es para mí. No quiero que la audiencia me salve" #TierraDeNadie2 https://t.co/NzT6uvqB3J pic.twitter.com/Ruvq7FsZoE — Supervivientes (@Supervivientes) April 20, 2021

Al escucharla, la presentadora frenó su discurso: "Pero esto es lo que se llama un alegato para salir, Melyssa. ¿Sabes que esto no está permitido, ¿no?". Y es que, cada año y en todos los realities, la dirección prohíbe que los concursantes pidan que les echen.

Lo hacen, porque antes de entrar firman un contrato en el que se comprometen a pagar altas cantidades si se marchan antes de tiempo. Por ello, Melyssa pide que la expulsen en vez de irse. ¿Se cumplirá su deseo?