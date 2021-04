Los colaboradores que estarán con Rocío Carrasco: una gran ausencia y dos tertulianos muy críticos

Rocío. Contar la verdad para seguir viva se ha convertido en el acontecimiento televisivo más importantes del año. El testimonio de Rocío Carrasco, en el que narra todo lo que ha callado durante los últimos 20 años, tiene en vilo a media España y ahora, una vez pasado el ecuador de la serie documental, la gran protagonista de esta historia se sienta en el plató, en riguroso directo, para enfrentarse a todas las cuestiones y dudas que han surgido a lo largo de las últimas semanas.

Sabemos a qué hora será, quiénes conducirán este programa especial y el nombre de todos los colaboradores que tendrán la oportunidad de preguntarle a Rocío Carrasco todo lo que quieran. Muchos pensaban que no habría tertulianos durante su intervención. Otros aseguraban que, de estar, no serían esos que han sido más críticos con ella.

¡Buenos días! IMPORTANTE

⚠️ Este miércoles PARAMOS LA EMISIÓN DE LA SERIE DOCUMENTAL ⚠️

👉 A las 22:00h en @telecincoes Rocío Carrasco estará en directo en plató para resolver TODAS LAS DUDAS que han surgido durante estas semanas, sin vetos

Con @CarlotaLlauger y @jjaviervazquez — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) April 19, 2021

Sin embargo, el equipo de Rocío. Contar la verdad para seguir viva ha decidido ser lo más objetivo posible y ha convocado a algunos tertulianos que han formado parte del debate que acompaña a la emisión de cada capítulo de esta producción de La fábrica de la tele, pero también a los rostros que han cuestionado algunas partes de la historia que ha narrado la hija de Rocío Jurado.

Los colaboradores que estarán con Rocío Carrasco

Tal y como ha confirmado Mediaset España en una nota de prensa, el programa que emite Telecinco este miércoles en horario de máxima audiencia "contará con las intervenciones Marc Girò, María Patiño, Antonio Rossi, Ana Bernal-Triviño, Paloma García Pelayo y Samanta Villar".

María Patiño y Antonio Rossi / Mediaset

De esta manera, se confirma que Rocío Carrasco atenderá a los colaboradores que la han defendido durante todo este tiempo, como Paloma García Pelayo y Marc Girò, pero también tendrá hacer frente a dos periodistas que han sido muy críticos con ella y que la productora ha querido fichar para esta noche tan especial. Hablamos de María Patiño y Antonio Rossi.

La gran ausencia

Llama la atención la ausencia de Lydia Lozano. La periodista, y una de las colaboradoras más populares de Sálvame, no ha faltado a ninguna de las emisiones de Rocío. Contar la verdad para seguir viva. Además, forma parte de la serie documental, pues Rocío Carrasco la menciona en varias ocasiones por las informaciones que dio sobre ella en momentos muy concretos de su vida. No ibstante, y a pesar de que es una figura recurrente en toda esta historia, Telecinco, en principio, no contará con ella.