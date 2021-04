Susana García, ganadora de ‘Pasapalabra’, revela en qué gastó su premio

Pasapalabra nos ha regalado grandes momentos televisivos. Los mejores, sin duda, han estado protagonizados por aquellos ganadores y ganadoras que se han llevado el famoso bote. Susana García fue una de las personas que consiguió completar el rosco y embolsarse los 450.000 euros del premio de aquel momento.

La salmantina, licenciada en Traducción e Interpretación, volvió un año más tarde al programa para enfrentarse a Alberto Izquierdo en el especial del programa Bote Másters. Aunque la concursante no se llevó los 90.000 euros de premio (se quedó a una pregunta de conseguirlo), sí que se llevo 30.000 euros por ser la ganadora.

Ahora, Susana ha concedido una entrevista en El Confidencial y ha hablado sobre aquel momento en el que se llevó el bote y es que fue totalmente inesperado: “En ese momento cortaron y me dijeron que la respuesta no era correcta (…) . Ellos te dicen directamente 'no', y realmente das por hecho que no es válida, así que la alegría es inmensa cuando luego te dan por correcta tu respuesta”.

¿En qué se gastó el dinero?

Susana ha hablado sobre el dinero que ganó en el concurso. Tras pagar la mitad a Hacienda, la concursante hizo un viaje con toda su familia a Italia. Eso sí, gran parte del premio lo tiene guardado para la educación de los niños:

“Yo tengo tres hijos, así que por lo menos el colegio es una cosa de la que ya no tendré que preocuparme. Un bote así no te cambia la vida."

De este modo, Susana asegura que parte del premio está guardado por si sus hijos quieren estudiar una carrera: “Hay que ser previsor porque, a veces, la vida viene mal nada y 200.000 euros no te permiten dejar de trabajar. A mí el bote de 'Pasapalabra' me ha dado una tranquilidad muy grande.”

¿A qué se dedica hoy Susana?

Licenciada en Traducción e Interpretación, Susana se juntó con su socia y compañera de carrera para montar su propia agencia de traducción.

“Llevamos toda la vida trabajando como autónomas porque te da la libertad de criar a los niños y de trabajar. Estamos muy contentas y por suerte nos va muy bien”, ha dicho. Además, asegura que le encanta su trabajo y que no tiene pensado cambiar.