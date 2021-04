La última semana de Prince antes de su inesperada muerte accidental hace 5 años

Prince tenía 57 años cuando fue encontrado sin vida, en un ascensor de sus instalaciones de Paisley Park, el 21 de abril de 2016. Desde entonces, han salido a la luz numerosos detalles que rodearon a la muerte del genio de Minneapolis. Uno de ellos es abrumador: sufrió en secreto fuertes dolores durante los últimos años de su vida. Hace ahora 5 años, el mundo perdió a una las figuras más influyentes de toda una generación de artistas, un icono creativo de extraordinario talento.

Después de dos años de investigación, las autoridades de Minesota hicieron públicos los resultados: Prince falleció como consecuencia de una sobredosis accidental de fentanil, un opiáceo sintético 50 veces más potente que la heroína. Según el fiscal del Condado de Carver, Mark Metz, el artista pensaba que lo que tomaba era un analgésico común, Vicodin, pero en realidad se trataba de un falso Vicodin mezclado con fetanil: “No tenía ni idea que estaba ingiriendo una mezcla de pastillas que podían matarle”. No se encontraron "suficientes pruebas" para acusar a nadie por el fallecimiento del artista.

“Como si me ataran una mano detrás”

Solo cuatro meses antes, en diciembre de 2015, Prince había publicado Hit n Run Phase Two, que se convertiría en el último álbum del artista. Decidió presentarlo en directo, con una gira íntima llamada Piano & a Microphone: quería que sus fans vivieran de cerca su fuerza musical. “Lo hago como un reto conmigo mismo, como si me ataran una mano detrás, sin depender de todos los medios que he utilizado durante 30 años”, explicó en The Guardian. Y añadió que había cambiado la guitarra por el piano. “No sabré qué canciones voy a hacer cuando salga al escenario. No tendré que saberlo porque no tendré una banda”.

El tour había despegado en enero de 2016 en Paisley Park antes de llegar a Australia. Regresó a Estados Unidos a finales de febrero, y pasó por Oakland, Toronto y Montreal antes de su parada en Atlanta. La última.

Prince en Atlanta en 1997 / Rick Diamond (Getty Images)

Su último concierto

Inicialmente previstos para el 7 de abril, los dos conciertos de Atlanta (uno a las 07.00 p.m y otro a las 10 p.m.) se tuvieron que posponer una semana por problemas de salud del artista. Por eso, según salió al escenario del Fox Theater aquel 14 de abril, se disculpó. Después de su actuación de las 10 de la noche, ya no volvería a hacer ninguna más. Fue un show íntimo pero intenso. Desgranó un repertorio de 43 canciones, con versiones desde David Bowie hasta Bob Marley. Prince, solo en el escenario, junto a un gran piano color púrpura.

No mostró signos de que le fallara la salud. Su voz era igual que siempre. No se limitó a hacer un ‘bis’. Salió hasta tres veces al escenario después de despedirse. El broche final de esa noche fue un medley de tres de sus legendarios temas: The Beautiful Ones, Diamonds & Pearls y Purple Rain. Y entonces, con un remolino de notas de piano y aplausos atronadores, se acabó. Prince hizo una reverencia, dio las gracias al público, y salió del escenario por última vez.

Esa noche, nada hacía presagiar que la vida de Prince estaba en peligro. Cuando se apagaron las luces, Prince también se apagó. "No se sentía bien cuando llegó", recuerda la promotora del concierto Lucy Lawler-Freas. "Simplemente dijo que no estaba al 100%. Hizo las pruebas de sonido. Nunca hubiera imaginado que estaba enfermo. Los conciertos fueron fenomenal. Lo dio todo... y se marchó inmediatamente después. Quería ir directo a su avión y regresar a casa".

Su último vuelo

Durante el trayecto de Atlanta a Minneapolis, el avión privado de Prince se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Quad City Internation, en Moline (Illinois). Le trasladaron rápidamente al hospital, donde le trataron de deshidratación, resfriado y complicaciones ocasionadas por el consumo de opiáceos. Fue una visita breve de apenas 3 horas. Los médicos le aconsejaron que se quedara ingresado, pero el músico regresó a su casa rápidamente.

Compró discos y montó en bicicleta

Una vez en casa, decidió tomarse una semana libre y se cancelaron las actuaciones previstas: "Me dijeron que necesitaba descansar", comenta Lawler-Freas en The Guardian. Prince escribió a sus fans a través de su cuenta de Twitter ("I am #transformed"), y retomó su vida en la ciudad. Visitó la tienda de discos Electric Fetus: "Iba vestido realmente bien", recuerda el dueño del local, "nada parecía indicar que algo fuera mal". Permaneció en la tienda 15 minutos y compró media docena de CD's, desde Joni Mitchell hasta Stevie Wonder. Esa tarde montó en bicicleta por los alrededores de una zona comercial cercana a Paisley Park.

Su última fiesta dance en Paisley Park

El sábado 16 de sbril organizó una de sus famosas fiestas dance en Paisley Park. Era habitual que en esas fiestas apareciera brevemente. Algunas veces hacía alguna actuación íntima frente a solo 30 personas. Los 300 asistentes de esa noche no esperaban ver al artista, sabían que no se encontraba bien. Pero apareció durante 15 minutos y enseñó a todos una nueva guitarra color púrpura que había comprado recientemente. Antes de marcharse, aludiendo a sus problemas de salud, le dijo a la gente que estaba allí: “Esperad unos días antes de desperdiciar vuestras oraciones en mí”.

La última actuación que vio

El 18 de abril estuvo en el Dakota Jazz Club de Minneapolis para ver a la cantante Lizz Wright. Prince era un asiduo al local. Acudía todos los meses y se sentaba en una mesa en la segunda planta, en la que podía correr una cortina no ser visto por nadie. Ese show fue el último concierto que vio... y disfrutó tanto de la actuación que se quedó hasta los bises. Cuando terminó, se marchó como siempre lo hacía: a través de la cocina, por una puerta lateral.

Su último tweet

Ese mismo día Prince colgó último tweet. Un link de la página web de la tienda de discos independiente Electric Fetus que vendía el programa de su tour Piano & a Microphone. Compartía una fotografía del cartel de la gira, en el que aparecía tocando el piano, con un fondo de corazones. No había mensaje.

Hasta siempre, Prince

El 19 de abril, su salud empeoró. Un oficial de policía declaró en CBS que se había visto al artista en el hospital Twin Cities y por la tarde en la farmacia local de Walgreens, cercana a Paisley Park. Al día siguiente, acudió a la consulta del Dr. Michael Todd Schulenberg, el médico de familia local que le había estado tratando. Prince, vestido de negro y con aspecto demacrado, fue visto mientras entraba en la consulta acompañado de su amigo y guardaespaldas Kirk Johnson.

El jueves 21 de abril tres personas descubrieron el cuerpo sin vida de Prince en el ascensor de la primera planta de su propiedad. Llamaron al 911.

Visitas gratuitas a Paisley Park en el 5º aniversario

Para conmemorar el 5º aniversario de su muerte, durante todo el mes de abril de 2021, los fans pueden visitar gratuitamente Paisley Park, y entrar en el santuario creativo de la estrella (ahora museo) para rendirle homenaje. Se permite dejar flores, recuerdos y otros objetos frente a la estatua de Love Symbol a las afueras de la entrada.