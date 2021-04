La Oreja de Van Gogh: ‘La playa’ o “la canción más bonita del mundo”

La playa es uno de los mayores himnos del pop español, una de esas canciones de La Oreja de Van Gogh que “salieron del corazón y llegaron directamente al papel”. Cuando el grupo la grabó en Las Landas francesas, ya no iba “aterrado al estudio”, ya no suponía “un trago que había que pasar”. La magia y la “buena onda” de esos días en el estudio Du Manoir, junto a Nigel Walker, quedaron plasmadas en la canción y en el resto del repertorio del segundo álbum de la banda donostiarra, El viaje de Copperpot. Cuatro de los temas del disco llegaron al primer puesto en LOS40. La playa fue nº1 el 21 de abril de 2001, y lideró la lista durante dos semanas consecutivas. Hace ahora 20 años.

Después del éxito imprevisto de Dile al sol, su debut en 1998, la situación había dado un vuelco para La Oreja de Van Gogh. Es verdad que había más presión, pero también más medios, cuando el grupo grabó su segundo álbum. Pudieron elegir productor, y cambiaron a Alejo Stivel por Nigel Walker, al parecer por recomendación de los Hombres G. Y con un puñado de canciones en el bolsillo, viajaron a Las Landas francesas, al estudio Du Manoir.

Previamente, el reconocido productor inglés había viajado a San Sebastián para conocerlos: "estuve con los cinco en una pizzería; querían tocar ellos en esta grabación porque en la anterior, el productor prefirió que fueran otros... son gente normal, super humilde", contó Nigel Walker en una entrevista para ABC.

“Ya no íbamos aterrados a un estudio”

La Oreja de Van Gogh se enfrentó a su segundo trabajo de forma diferente. Xabi San Martín, teclista del grupo, explicaba en LOS40: "Creo que fue bastante más bonito de grabar que el primero, como experiencia musical. La primera fue más una experiencia vital tremenda, fue una gamberrada, fue la primera vez que salíamos tanto tiempo de casa. Desde el punto de vista musical, yo creo que fue una experiencia mucho más rica y más completa la del segundo disco, porque ya no íbamos aterrados a un estudio, ya sabíamos lo que era un estudio. Teníamos nuestra manera de trabajar que se iba consolidando, no sabemos si es la correcta o no, pero es la nuestra. Entonces ya empezábamos a estar más cómodos. Empezamos a disfrutar un poco de la grabación del disco. Empezamos ahí 'y si probamos esto y lo otro'. Ya no era 'joder, bueno, venga, a ver cómo'. No era un trago que había que pasar, sino que al revés, era una oportunidad para plasmar ideas, para tal".

Años después, Amaia Montero también recordaba en sus redes sociales aquella grabación en la que hubo una “magia increíble en el estudio todos los días. Esa energía y esa buena onda también está plasmada”.

En un descanso de la grabación

Cuando Pablo, Álvaro, Xabier, Haritz y Amaia, hicieron las maletas rumbo al sur de Francia, tenían las canciones, sí, pero no sabían qué título le pondrían a la continuación de Dile al sol. La idea surgió allí mismo, “en un descanso de la grabación… pusimos la tele y nos encontramos con la película Los Goonies. A todos nos había fascinado de pequeños y nos quedamos enganchados viéndola. En un momento de la película, uno de nosotros dijo que podíamos titular al disco ‘Los muelles de Goon’. Así empezamos a decir títulos hasta que dimos con El viaje de Copperpot”.

“Las canciones salían del corazón directas al papel”

El viaje de Copperpot apareció en las estanterías el 11 de septiembre de 2000. Y se convirtió en un disco icónico con brillantes piezas pop. El grupo había compuesto los temas con la misma naturalidad con la que había surgido el título del álbum: “Con esa mirada de los veintipocos, tan miope con la responsabilidad y lo trascendente y tan amplificadora de las emociones. Las canciones salían del corazón directas al papel, sin filtros, ni ortodoxia, ni complejos. El peso de las expectativas y de lo que se esperaba de nosotros, no venía a ensayar”, publicaba el grupo en su Instagram en el 20º aniversario de El viaje de Copperpot.

La canción más bonita del mundo

Una de esas canciones mágicas, del corazón al papel, fue La playa. La canción más bonita del mundo fue el tercer single del álbum. Llegó después de Cuídate y París, y antes de Pop, Soledad o Mariposa.

Con letra y música de Xabi San Martín, La playa es un canto a la añoranza y a la nostalgia. Entre balada y medio tiempo, el teclista se inspiró en la Playa de la Concha de San Sebastián. Curiosamente, años después encontró el manuscrito, lo fotografió y publicó en el Instagram del grupo la hoja de papel en la había escrito el primer esbozo de la canción, con anotaciones y tachaduras.

La playa es hoy un clásico y se ha mantenido viva a lo largo de los años. Tanto La Oreja de Van Gogh como Amaia Montero, la siguen manteniendo en el repertorio de sus conciertos.

El videoclip de La playa supera los 116 millones de visualizaciones. Rodado en el interior de una habitación amueblada, se ve al quinteto a través de una pecera: una playa con las típicas casetas de la playa de Donostia, peces ‘Nemo’, y dos niños que viven su primer amor… y su primer beso. Sentados o tumbados en sofás, cada uno toca su instrumento, Amaia canta, y peces de colores nadan entre ellos.

Dos semanas en el nº1 de LOS40

El viaje de Copperpot fue el álbum de confirmación del grupo. En aquel momento, vendió más de un millón de ejemplares y el quinteto exprimió el enorme éxito con una intensa gira veraniega de más de 60 conciertos. Actualmente supera los 2 millones de copias, y es uno de los más vendidos en España.

De los doce números 1 en LOS40 que La Oreja de Van Gogh consiguió en sus primeros once años de carrera (cuando Amaia Montero era la vocalista de la formación), cuatro eran de su segundo álbum, El viaje de Copperpot. La playa obtuvo el récord de permanencia, ya que se mantuvo dos semanas consecutivas en lo más alto: desde el 21 de abril hasta el 4 de mayo de 2001.

Los otros tres primeros puestos del disco fueron: Cuídate (14/10/2000), París (30/12/2000), Soledad (06/10/2001).

“La Playa es La Playa”

En septiembre de 2020, en el 20º aniversario del lanzamiento de El viaje de Copperpot, el grupo celebró la fecha a través de sus redes sociales: “Fue el disco que nos consolidó en España y que nos abrió las puertas de América. Recordarlo nos traslada a una época mágica e irrepetible”.

Por su parte, Amaia Montero, publicó un vídeo en el que recordaba: “Veníamos de Dile al sol, de la universidad, y de repente un millón de copias. Estábamos en shock, mucha gente decía 'esta es la suerte del principiante’, y en el fondo estábamos de acuerdo. Fue el disco que nos abrió las puertas a toda Latinoamérica, a Estados Unidos, es el disco que nos volvió internacionales". Amaia termina cantando a capella La playa: “Sabéis que soy bastante tímida y vergonzosa para estas cosas, pero os quería cantar un trocito de La Playa. Podría cantar muchas canciones, pero La Playa es La Playa”.