Norma Ruiz, la mala de ‘Yo soy Bea’, sale del hospital tras dar a luz a su primera hija

El pasado 18 de abril nació Alma, la hija de Norma Ruiz, esa actriz a la que muchos recordarán siempre como la mala de Yo soy Bea. Su pequeña llegaba a este mundo en el hospital Nuestra Señora del Rosario, en Madrid y le hacía debutar en esto de la maternidad.

“Nada se puede comparar al nacimiento de un primer hijo… no podemos estar más felices @boscojamesb y yo con nuestra niña Alma q ha nacido hoy 18 de Abril!! 💓Amor en estado puro🥰”, escribía junto a la primera foto que publicaba de su pequeña en la que solamente podíamos verle una manita junto a su mantita bordada.

El orgulloso papá, Bosco James, también le dedicaba unas palabras a su pequeña: “Y llegaste tú... para echar los miedos pá fuera y hacerme entender que algo tan pequeño se puede convertir en lo más grande de nuestras vidas. ¡Bendita fecha has escogido! Abril. Con lo que le gusta a tu madre @normaruizita una feria...😂🙃 Are you Ready? 😏 Bienvenida ALMA mía ALMA JAMES RUIZ 18.04.2021”.

Con esto de la pandemia, las estancias en el hospital se reducen a lo mínimo y la actriz ya ha salido de allí. “Ya en casita con nuestra niña Alma”, escribía junto a otra imagen en la que podemos verla con su pareja ya en la calle y el bebé en brazos. Una imagen en la que destaca la enorme sonrisa de ambos padres ante la nueva vida que comienzan.

Llenos de amor

“Hemos estado como en casa con una calidad humana, amor y profesionalidad excepcional! Gracias tb a todos los medios de comunicacion x el respeto y cariño y a tod@s los mensajes q nos están llegando. Estamos tremendamente agradecidos!🙏🏻💓”, transmitía sobre el cariño recibido en estos días.

Y es que los mensajes que ha recibido se han ido multiplicando en las últimas horas.