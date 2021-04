Paula Echevarría o Jesús Castro, rendidos ante el primer reportaje de Melani Olivares con su hija mayor

Melani Olivares es madre soltera de tres hijos: Martina, Manuela y Lucho a los que educa con total libertad e intentando evitar los prejuicios. Ahora, la actriz ha protagonizado su primer reportaje fotográfico con su hija mayor para la revista Shangay y no nos extraña.

Si retrocedemos al pasado 14 de febrero podemos recordar el vídeo que compartió la actriz con su hija pequeña. “¡Feliz San Solterín!”, empezaba diciendo la actriz. “O San Valentín para quien tenga novio”, añadía Manuela con total naturalidad. “¿Tú no tienes novio, ¿no?”, le preguntaba la mami a su pequeña de 9 años. “¿Y novia? ¿Tampoco?”, insistía. “No”, contestaba la peque. “Chica, pues yo tengo los dos: novio y novia. ¡Feliz San Valentín!”, terminaba la actriz refiriéndose a sus hijos.

Una lección de naturalidad e inclusión que se volvió viral, algo que tampoco llegó a entender. “Me parece que la libertad está en poder elegir, para nosotras estas conversaciones son el pan de todos los días! Dialogar y dar al otro la capacidad de elegir es mi forma de acompañarlos/las. Dejémosles ser…”, explicaba en aquel momento.

“Estoy muy agradecida por las muestras de cariño. Eso siempre gusta y está muy bien. Pero también estoy bastante sorprendida por que algo tan sencillo y tan simple nos pueda parecer tan extraordinario de alguna forma. Eso quiere decir que no vamos demasiado bien, porque si estuviera normalizado no sería noticia que alguien hiciera algo así. Así que por ese lado me entristece ver que todavía falta muchísimo. Sobre todo, por todas las personas jóvenes que me han escrito. Yo creo que uno tiene que ser libre, y la libertad solo existe si tienes la capacidad de elección. Durante toda mi vida nunca me he fijado si me gustaba un chico o una chica, me ha gustado la chica que tenía delante, y lo que me atraía y lo que me podía enseñar y mostrar. Como yo he vivido así, quiero que mis hijos tengan la oportunidad de ser libres y felices con sus vidas y con su sexualidad”, añadía en aquel momento.

Pareja de Shangay

Con semejante discurso no es de extrañar que la revista Shangay las haya elegido como muestra de una relación ejemplar entre madre e hija y las ha incluido en su especial del Día de la Madre. “‘Quiero que mis hijos exploren más allá de las etiquetas’. Ya podéis ver el reportaje especial por el día de la madre que hice con el equipo de @shangaycom junto a mi hija Martina ❤️”, anunciaba la actriz en redes junto a una de las fotografías del reportaje.

Y lo cierto es que las dos salen espectaculares. No es de extrañar que haya despertado tantos comentarios de amigos y compañeros.