El asombroso viaje en el tiempo de The Weeknd y ‘Blinding lights’

Lo que está consiguiendo The Weeknd en la lista con Blinding lights no tiene parangón en la historia de LOS40 (creada en 1966). El single de Abel Tesfaye es protagonista actualmente por llevar 65 semanas en lista (récord absoluto) y, al mismo tiempo, Tony Aguilar lo ha “recordado” en la sección La Máquina del Tiempo, ya que se cumple ahora un año de su primera semana como número uno (lo fue tres en total). Esto ya no sabemos si es un viaje en el tiempo, un agujero negro o qué: presente y pasado se confunden de manera asombrosa. Con Blinding lights arranca este repaso a Nº1 del pasado esta semana.

Y prosigue con Matt Simons, que fue líder tal día como hoy en 2016 con su único éxito, Catch & release. Este tema del cantautor estadounidense fue un éxito mundial gracias a la remezcla del dúo neerlandés Deepend. Los Nº1 esta semana de 2011 y 2006 no cambiaron con respecto a la anterior: seguían en poder, respectivamente, de Lady Gaga con Born this way y Diego Martín y Raquel del Rosario con Déjame verte.

Dos divas latinas y una inolvidable versión



Veinte años hay que retroceder para encontrar en la primera posición a Paulina Rubio con Y yo sigo aquí. Incluida en su álbum Paulina (2000), fue nominada a los Latin Grammy. Otra grande de la música latina, Gloria Estefan, triunfó en la lista una semana como esta, pero de 1996, con Coming out of the dark, single extraído de su álbum en inglés Into the dark. La canción, cuya letra, escrita por su marido y productor Emilio Estefan estaba inspirada en el resurgimiento de la cantante tras un grave accidente que estuvo a punto de costarle la vida, fue Nº1 de ventas en Estados Unidos.

Y cerramos este “momento retrovisor” con el liderato en la lista esta semana de abril de 1991 (hace 30 años) de Take That con su versión de How deep is your love. El tema original era de los Bee Gees (de la BSO de Fiebre del sábado noche, de 1977) y fue grabado como cuarteto por los de Mánchester, tras la salida del grupo de Robbie Williams. Supuso el último Nº1 de TT en Reino Unido hasta el lanzamiento, en 2006, de Patience.