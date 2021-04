Tracy Wolff sobre la saga vampírica ‘Crave’: “Tiene mensajes importantes para las mujeres y hombres jóvenes”

Tracy Wolff es una autora con más de 60 novelas publicadas aunque ha sido con su última saga cuando ha llegado a un público masiva convirtiendose en un best seller. Lo ha conseguido con Crave, una saga vampírica que toma el testigo de Crespúsculo. Tiene muchos puntos en común con la historia de Bella y Edward, pero también muchas diferencias que la hacen única y, según muchos, major.

Aunque volvemos a encontrarnos con un triángulo amoroso que mezcla el mundo normal con el paranormal, en esta occasion, la magia va más allá del mundo inmortal. En esta saga también tenemos un instituto, pero muy diferente. Además de vampiros, hay hombres lobo o dragones.

Tras su estreno con Anhelo, ha lanzado Furia, la segunda entrega que consiguió entrar directamente en la tercera posición de los más vendidos de The New York Time. De lo que ha supuesto esta historia para ella y los mensajes que quiere lanzar a los jóvenes con esta historia, hemos preguntado a la autora.

Después del éxito arrollador de Crepúsculo parecía complicado que otra saga vampírica pudiera seguir sus pasos, ¿qué ha pasado?

Todo lo que puedo decir es que tengo los fans más increíbles. Han acogido la historia de Grace y la han llevado a sus corazones. Estoy encantada de que hayan encontrado algo en la serie Crave con lo que conectarse.

¿Cuál es el mayor reto de una saga tan extensa como la tuya?

La construcción de todo este mundo es muy extensa, sobre todo en los tres últimos libros de la saga. Escribirlo ha sido muy divertido, pero también ha sido un reto.

Aunque son dos sagas muy diferentes hay puntos en común. Por ejemplo, el tema de un triángulo amoroso, ¿es un cliché necesario?

El triángulo amoroso era muy necesario para mí en la saga Crave. Hay muchos temas y mensajes en los libros que creo que son importantes para que las mujeres jóvenes -y los hombres jóvenes, en realidad- reflexionen, incluido el hecho de que no puedes estar con alguien sólo porque te necesita. Tienes que elegir a la persona que es mejor para ti y que saca lo mejor de ti. Puede que ese sea tu primer amor, pero puede que no lo sea. Y eso está bien.

De todas formas, el vampiro sigue siendo un hombre, ¿perdería interés si hubiera un intercambio y la vampira fuera ella?

No lo creo, no. Hay varias mujeres vampiro realmente fuertes a lo largo de la serie y los fans están realmente entusiasmados con un par de ellas. Además, la saga Crave es en gran medida la historia de Grace. Muchos de los fans de la serie están interesados en Grace y, en lo que le ocurre, y ella no es un vampiro.

Jaxon es muy magnético, ¿por qué atraen tanto estos chicos oscuros?

Creo que la gente se siente atraída por el dolor de estos personajes y su capacidad para sobrevivir y prosperar a pesar de las cosas terribles que les han sucedido. Hay algo en la absoluta vulnerabilidad de Jaxon y Hudson, así como en su inviolable código moral (aunque ese código sea diferente al habitual) que atrae a la gente.

Hemos hablado de Crespúsculo, pero a mí me gustaría hablar de Harry Potter. Es imposible no pensar en Hogwarts cuando te imaginas Katmere, ¿fue fuente de inspiración?

El título de Katmere es un homenaje a Hogwarts. Hogwarts es Warthog al revés y Katmere es Meerkat (suricata) al revés, así que también es un homenaje a Timón y Pumba de El Rey León. Pero yendo más allá de eso, creo que Katmere y Hogwarts son muy diferentes. Sí, ambos son castillos paranormales, pero Katmere tiene una historia muy diferente a la de Hogwarts y no es mágico como lo es Hogwarts. Aunque definitivamente tiene su propia personalidad.

¿Se entendería hoy en día una saga juvenil sin una protagonista empoderada?

Uno de los mensajes que intento transmitir en la saga Crave es que el poder viene de dentro, a menudo en el momento en que te sientes más vulnerable. Grace es un pez fuera del agua, una chica que ha quedado huérfana y que no pertenece a ningún sitio y que acaba en medio de una escuela para gente paranormal. Nunca se ha sentido más baja o vulnerable en su vida. Pero hay algo hermoso en ser tan vulnerable, en mi opinión. Porque muy a menudo, en la vida real, es cuando nos sentimos más vulnerables y más heridos cuando encontramos un núcleo de fuerza interior que no sabíamos que teníamos. Esto es lo que le ocurre a Grace y creo que es con lo que mis fans conectan tan fuertemente. El poder de Grace reside en su capacidad de recuperación, en su habilidad para aceptar lo que la vida le depara y encontrar una forma de superarlo y canalizarlo para ayudar a los demás.

Los protagonistas son muy carismáticos, pero también lo son los personajes secundarios, ¿cuál es tu favorito?

Un reparto coral está entre mis cosas favoritas para escribir, así que estoy súper emocionada de que la respuesta de los fans a los personajes secundarios sea tan abrumadora. Sinceramente, me encantan muchos de ellos, pero Macy y Flint ocupan un lugar especial en mi corazón, al igual que Eden, a quien conocemos en Furia.

¿Qué papel juega la ironía y el sentido del humor en tu literatura?

Creo que el humor es una parte importante de cualquier historia, especialmente de una historia con el tipo de peligro y las grandes apuestas que tiene la serie Crave. Me gusta el humor autocrítico y la ironía. Ambas cosas aparecen en toda la serie, y mis fans siempre dicen que es una de las cosas que más les gustan de Grace y de los libros.

Además de vampiros, tenemos brujas y dragones… ¿por qué los mundos fantásticos conectan tan bien con la gente joven?

Creo que los mundos fantásticos son emocionantes para los jóvenes porque hay mucho en juego. Los personajes de Crave y de otras series se enfrentan a muchas de las mismas primeras veces que las personas que viven en el mundo real: primeras citas, primera pérdida, primer amor, primer beso, graduación, padres, etc. Pero hay muchas otras cosas en juego, y creo que la sensación de urgencia combinada con la imaginación que encierran estas historias entusiasma a los jóvenes lectores y les da la oportunidad de escapar de las dificultades de sus propias vidas, aunque sólo sea por un rato.

¿Crees en la existencia de algún mundo mágico o eso lo dejamos solo para la imaginación?

Creo que hay magia en el mundo en el que vivimos. ¿Es el mismo tipo de magia que vemos en Katmere con mis vampiros, dragones, hombres lobo, brujas y gárgolas? No, pero eso no la hace menos poderosa. Además, la imaginación también es un tipo de magia, ¿no crees?

Has vendido los derechos a Universal para la adaptación cinematográfica. ¿En qué punto está y cuál va a ser tu implicación?

Hemos tenido varias reuniones con Universal y están muy entusiasmados con la serie. Ahora mismo están haciendo muchas cosas entre bastidores con Crave y por eso tengo la esperanza de que seguirán adelante con la película.

¿Cuál sería tu casting ideal?

Sinceramente, Universal se ha portado de maravilla y confío plenamente en ellos para crear el reparto más increíble que se pueda imaginar.

Eres madre y autora de literatura juvenil, ¿te sientes responsable con lo que escribes?

Me siento absolutamente responsable de las historias que escribo. Soy madre de tres niños y también me tomo esa responsabilidad muy en serio. He trabajado con ellos desde que eran muy jóvenes (ahora son adolescentes) para que entiendan que deben respetar a las mujeres (y en qué consiste eso) y también cómo respetarse a sí mismos. Esta saga, junto con los otros libros que he escrito, tiene mensajes fuertes para los jóvenes sobre sus relaciones con otras personas y con ellos mismos, sobre cómo deben esperar ser tratados y cómo deben tratar a otras personas.

Si pudieras ponerle una banda sonora, ¿qué escucharíamos?

En realidad, hay varias listas de reproducción sobre la serie que han creado mis fans, basadas en canciones que he mencionado en las historias o canciones que creen que encajan con la serie. Pero si tuviera que elegir una canción que realmente resumiera la serie, sería Grace, de Lewis Capaldi. Creo que resume perfectamente la saga.

Tu saga tiene cuatro entregas, ¿tienes ya escrito el final?

Estoy trabajando en Court, el cuarto libro de la saga, ahora mismo.