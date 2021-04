MasterChef manda un mensaje a Amaia Montero y sus seguidores se preguntan: ¿Estará en la próxima edición?

Amaia Montero mantiene su vida privada al margen de los focos, no le gusta mostrar cada minuto de su vida, pero sí que emplea las redes sociales como un lugar de encuentro para estar más cerca de sus fans y transmitir consejos y experiencias que a ella le han ayudado.

Las dos fotografías más recientes que la artista compartió son una muestra de ello. En concreto, en la última, la artista, vestida con una gorra negra y un camisón del mismo color, lanzaba un mensaje de ánimo y esperanza a sus casi 300.000 seguidores. "Saldremos de ésta!!!, escribía la artista esperanzada de que pronto todos podamos volver a la normalidad.

Y es que lo cierto es que el instagram de Amaia Montero es un verdadero lugar de esperanza, optimismo y mucho amor. La intérprete de Quiero ser recibe mucho cariño por parte de sus fans y ella no duda en recompensárselo y expresarles también cuánto les quiere.

De hecho, en una de sus fotografías aparece ella sonriente y formando un corazón con sus manos. Es en esta misma fotografía donde ella escribía: "Os quiero" y entre los muchos mensajes de sus fans mostrándole su admiración y cariño, había uno que ha hecho saltar todas las alarmas y es que venía de la cuenta oficial de MasterChef.

El comentario de MasterChef

El mensaje de la cuenta oficial de MasterChef en la última publicación de la artista podría desvelar el nuevo proyecto de Amaia. El perfil del Talent culinario escribía: "Bella" y ha sido este comentario el que ha hecho que sus seguidores se planteen si la cantante será el próximo fichaje de MasterChef Celebrity.

Algunos usuarios no han dudado en responder a este comentario y afirmar que les encantaría ver a Amaia en las cocinas del programa. De momento, la cantante no se ha pronunciado sobre esto y el concurso no ha anunciado su nombre entre los famosos elegidos, pero aunque no esté confirmada su participación, parece que está en conversaciones para que un día pudiese hacerse realidad.