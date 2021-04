Harry Styles se atreve con un desnudo integral en su nueva película con Emma Corrin

Miles de hombres y mujeres de todo el mundo ven en Harry Styles a un sex-symbol inalcanzable. El cantante de One Direction y ex de Taylor Swift y Kendall Jenner (y actual pareja de la actriz Olivia Wilde) causa sensación allí donde va, por eso no nos extraña que haya tanta expectación en torno a su próxima película, My Policeman, de la que nos llegan varias noticias muy suculentas.

My Policeman es un drama contextualizado en los años 50 en Reino Unido, en una época en la que la homosexualidad estaba considerada ilegal y tenía penas de cárcel. Harry Styles interpretará a Tom Burgess, un policía casado tan solo por mantener las apariencias. Él es gay, pero su mujer, Marion, a la que dará vida Emma Corrin de The Crown, no lo sabe. Cuando descubre que tiene una aventura con un compañero, Patrick (David Dawson), Marion tratará de denunciar a su marido para que lo encarcelen.

Esta dura historia, que tiene aspiración de convertirse en una auténtica producción que arrase en las taquillas, se basa en una novela homónima de 2012 escrita por Bethan Roberts. La historia trata sobre la homofobia, la injusticia social y la dificultad de las personas del colectivo LGTBIQ+ para desarrollar su vida sexual en paz en una sociedad marcada por la intolerancia y los prejuicios.

“Poco lugar a la imaginación”

Además, según adelanta el diario The Sun, en esta película veremos completamente desnudo a Harry Styles en una de las escenas elevadas de tono que tendrá con su compañero de reparto David Dawson. Una fuente cercana al rodaje ha explicado que la intención del cineasta, Michael Grandage (ganador de un Tony y un Olivier), es "no dejar mucho lugar a la imaginación" con dichas secuencias.

"Harry se está volcando en el personaje y está muy emocionado por el reto, aunque es una tarea bastante abrumadora. Él siempre quiere hacer cosas que la gente no espera y retar a aquello que todo el mundo piensa de él. Y eso es lo que va a hacer en esta película", confiesa la misma fuente, que señala que veremos a Styles sin ropa en dos encuentros con su ligue Patrick y en otro en el que estará él completamente solo.

Styles parece más volcado que nunca en su carrera cinematográfica. Desde que se estrenó frente a las cámaras con Dunkerque, la épica película bélica de Christopher Nolan sobre la Segunda Guerra Mundial, Styles no ha parado de empalmar proyectos. Poco después rodó Don't Worry, Darling, donde conoció a su actual pareja, Olivia Wilde; ya ha firmado con Dan Gilroy para protagonizar junto a Brad Pitt la película Faster, Cheaper, Better y actualmente rueda My policeman bajo dirección de Michael Grandage.