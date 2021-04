‘Hips don’t lie’: Por qué las caderas de Shakira no mienten

Las caderas no mienten es mucho más que el título de uno de los grandes éxitos de Shakira. Y va más allá del hecho de que su inconfundible movimiento sensual hipnotice a todo el mundo. Si la colombiana decidió ponerle Hips don’t lie a su dueto con Wyclef Jean, es porque responde a una verdad irrefutable: “ellas me dicen la verdad cuando una canción sale del horno”. El 22 de abril de 2006, hace ahora 15 años, el tema inédito de la reedición de Oral Fixation, Vol. 2, llegaba al nº1 de LOS40. Y no solo fue en esa ocasión: los ritmos caribeños que popularizaron la frase ‘En Barranquilla se baila así’, ocuparon siete semanas no consecutivas la cima de la lista.

“Me quedé ahí fijada al beso, a la palabra, a lo que canto…”

Ya decía Alejandro Sanz que su amiga Shakira era muy imaginativa poniendo títulos. Tanto es así que le pidió ayuda en 2006: "Le dije, 'mira, tú que siempre pones unos títulos así como Fijación oral, Servicio de lavandería, cosas así como que suenan muy bien, ponle un título a mi disco'". Sin embargo, lo que la colombiana propuso entonces, Quítame la ropa, no convenció a Sanz. Él mismo encontró otro mejor: El tren de los momentos.

En abril de 2005, la cantante presentó en LOS40 su exitoso doble proyecto: Fijación Oral (10 canciones en español) y Oral Fixation, Vol. 2 (10 canciones en inglés). Y explicaba en el programa de Tony Aguilar ‘Lo + 40’, por qué había bautizado así a sus “gemelos”, como ella misma los denominó: "Bueno, yo creo que me quedé en esa primera etapa de la fijación oral. Los seres humanos pasamos por un momento en el que sí, somos más animales, más instintivos, más primarios. Y luego, evolucionamos en otras diferentes circunstancias, en otras diferentes etapas en nuestra vida. Entonces, creo que me quedé ahí fijada al beso, fijada a la palabra, fijada a lo que canto, a lo que digo, a los micrófonos, por supuesto”.

“Wyclef y yo encontramos… fue un feliz accidente”

Hips don’t lie llegó por sorpresa. Formaba parte del contenido inédito adicional de la reedición de Oral Fixation, Vol. 2, el primer álbum de Shakira completamente en inglés. Se publicó el 28 de marzo de 2006 y también incluía una remezcla nueva del single Don’t bother.

Mezcla de ritmos colombianos, caribeños, orientales y haitianos, se grabó en Miami, Nueva York y Los Ángeles. La propia Shakira anunciaba en su web oficial el lanzamiento del dueto: “Hola de nuevo, solo quería hacerles saber que muy pronto van a empezar a oír mi nueva canción, Hips don't lie en la radio (o como decimos en español, Las caderas no mienten). Wyclef de los Fugees participa en la canción conmigo y muy pronto será anexada a mi álbum Oral Fixation Vol. 2. En realidad, no es algo que había planeado, pero durante mis vacaciones al inicio del año Wyclef y yo nos encontramos el uno con el otro. Fue un feliz accidente".

“Mis caderas no mienten, ellas me dicen la verdad”

¿Por qué la imaginativa Shakira quiso destacar el famosísimo movimiento de sus caderas en su dueto con el artista haitiano?. El título Hips don’t lie, tiene una explicación: “Mis caderas me dicen dónde y cuándo debo moverme. Y mis caderas no mienten, ellas me dicen la verdad”.

En una entrevista para Huffpost, lo contaba con detalle: “La razón por la que llamé así esa canción es porque, cuando estoy en el estudio, sé perfectamente cuando una canción está lista y se puede sacar del horno, y es exactamente cuando mis caderas empiezan a moverse. Cuando mi cuerpo reacciona físicamente a una canción – si es bailable – sé que esa canción está hecha. Así que suelo decirles a mis músicos: ‘¡Mis caderas no mienten¡, ¿se están moviendo?, ‘no se están moviendo¡. Así que la canción no está lista’. Es así como se me ocurrió la idea del título de la canción”.

Se publicó también una versión en español de Hips don’t lie. Curiosamente se llamó Será será.

Acusaciones de plagio

Hips don’t lie es en realidad una versión de Dance like this, tema que cantaron Wyclef Jean y Claudette Ortiz para la banda sonora de la película de 2004 Dirty Dancing: Havana Nights. Shakira la modificó, añadió estrofas y frases (¿Cómo se llama? (Sí), bonita (sí), Mi casa, su casa, o la famosísima ¡Mira en Barranquilla se baila así, say it!) y también la produjo.

Como nota curiosa, el sample de trompeta tan característico con el que comienza el tema, es de Amores como el nuestro, interpretado en 1992 por Jerry Rivera. El salsero puertorriqueño acusó a Shakira de plagio, pero no tenía razón. El verdadero compositor de la canción, el panameño Omar Alfanno, sí había dado permiso para que se utilizara esa parte de su obra. Y es más, un comunicado de la editora que representa al autor, Lafranco Music, lo dejaban claro:

“La canción Amores como el nuestro fue 100% compuesta, letra y música, por Omar Alfanno, y su nombre aparece en el disco como coautor del tema Hips don’t lie, junto a Shakira, Wyclef Jean, Jerry Duplessis y Latavia Parker”. Y se añadía: “como editores estamos complacidos con la interpretación de Shakira y Wyclef Jean”.

Además, Hips don’t lie incorpora la frase "Baila en la calle de noche / Baila en la calle de día". Y de nuevo, Shakira fue acusada de haberla ‘robado’. En este caso, fue el artista dominicano Luis Días quien aseguró que se había plagiado el estribillo de su canción Baila en la calle. El caso se resolvió con un acuerdo económico extrajudicial.

Siete semanas en el nº1 de LOS40

En cualquier caso, el dueto de la colombiana con el haitiano se convirtió en uno de los mayores éxitos de la década de los 2000’s. Sus ventas superan los 20 millones de copias (entre descargas y ventas físicas) en todo el mundo. Y el mundo movió sus caderas en los eventos más importantes, como fue la Copa Mundial de Futbol de 2006. El 9 de Julio, Shakira y Wyclef Jean fueron los elegidos por la FIFA para que cantaron su éxito en el Olimpiastadion de Berlín.

En 2006, Shakira se convirtió en la artista latinoamericana con mayor éxito, y obtuvo los galardones internacionales más prestigiosos.

Sin duda, entre los logros más destacados de Hips don’t lie, figuran sus siete semanas no consecutivas en el nº1 de la lista de LOS40: entre el 22 de abril y el 29 de julio de 2006. En ese momento, el single de Oral Fixation Vol. 2, supuso para Shakira un récord de permanencia en la lista. Ninguna de sus canciones había estado tanto tiempo. Un año después, lo superó Las de la intuición, cuando estuvo en primer puesto ocho semanas.