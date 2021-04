Track By Track: Sebastián Cortés profundiza en ‘Canciones Que Hice En Mi Habitación’

Si algo positivo tuvo quedarnos encerrados tres meses en casa en 2020, es que sacó a la luz nuestros talentos. Con tiempo libre y las redes sociales más activas que nunca, la pandemia nos regaló muchos nuevos artistas entre los que destaca Sebastián Cortés. Después de mucho componer, lanza este 23 de abril su álbum debut: Canciones Que Hice En Mi Habitación.

“Las canciones que están saliendo ahora las hice hace un año, cuando no tenía la posibilidad de venirme a un estudio y grabar. Bueno, en realidad sí la tenía, pero no lo hacía porque me sentía más cómodo en mi casa. Nadie me molesta, nadie me juzga”, nos cuenta acerca del proyecto. Muchos son los que consideran su música Lofi pop o bedroom pop por su forma de trabajo, sin embargo, asegura que es así “hasta cierto punto” ya que “las últimas tres canciones del disco no son Lofi, si se las pones a alguien que sabe te dirá ‘en qué estudio lo has grabado’”. “Me gusta llamarlo Nueva Ola”, determina él.

Aun así, el título le venía ni que pintado, “tenía mucho sentido ponerle ese nombre un poco el estilo que tiene el disco, la intención y el mensaje era ese, todo hecho 100% en casa y por mí”, explica Cortés que ha tomado las riendas como productor, cantante y compositor en este trabajo.

Track By Track

1 y 6. ‘Ya queda poco’ y ‘Volvernos a ver’

S.C: Si tu coges Ya queda poco y Volvernos a ver, es la misma canción, la partí por la mitad, aunque la escribí de seguido. Al principio iban a ser la primera y la última, pero luego escribí Nada es demasiado por ahora y dije, tiene que cerrarlo. Hay algunas canciones como Quiéreme un poco y como que la veo en el número diez. Eso es básicamente en lo que me he guiado, hay temas que visualizo más en el cuatro, en el final, etc

7. ‘Yo q se’

S.C: La escribí en cuarentena. A mí la cuarentena me ha dejado muy mal, como a mucha gente. No pude tener la suerte de ir a un psicólogo, ahora sí, pero en cuarentena no sabía lo que me estaba pasando. La incertidumbre, que la rutina la vives en una misma habitación, vivirla una y otra vez, una y otra vez y pensar, ‘¿para qué?’. Un día me dio fuerte y dije, tengo que intentar hacerlo algo, y salió esto.

8. ‘Borracho’

S.C: Es la primera canción que produje, la tengo mucho cariño, si es verdad que ahora la escucho y digo ‘aquí hay cositas que sobran o faltan’, pero eso es bueno. Como cuando ves una foto de la adolescencia y dices ‘pero cómo llevaba yo esa camiseta’. Me da coraje verme así, porque ahora siento que lo hago mejor. Me encanta, me parece muy tierna.

9. ‘No quiero verte’

S.C: Surgió de querer estirarme musicalmente, ver que podía llegar hasta aquí, que puedo cantarte tanto esto como esto otro, quería hacer un reggaetón sin que lo fuera. Vamos a llamarlo raggaepop. La base es una guitarra, bombo, caja, un ocho cero ocho y mi voz chopeada, con efectos, haciendo que fuera un instrumento, que pareciese un sintetizador. De letra me parece que yo te tengo lo que te tengo que contar. Yo soy la mamá pájaro, te doy la comida ya mascada. Va de ese momento en el que te das cuenta de ‘hasta aquí he llegado’, me has hecho mucho daño, he intentado dar lo mejor de mí, me merezco algo mejor.

Muchas veces hago mención del alcohol y no sé si me termina de gustar. Es innegable que la cultura española tiene la cerveza hasta debajo de dormir, eso es así. ‘Después del trabajo’, vamos a tomarnos unas cañas, ‘qué guay ha sido la entrevista’, nos vamos a tomar una caña luego, ‘¿qué hacemos por la tarde?’, tal. Cada uno hace la reflexión de si está bien o mal, pero no quiero estar con el monotema porque no es quien soy. Tengo cosas más interesantes que contar

10. ‘Quiéreme un poco’

S.C: Llevo encima una época rockera muy dura, estoy haciendo muchas canciones de guitarrita eléctrica, bajo y mucha batería. Me flipa, es un rollo que me flipa. El Canto del Loco, todo ese rollo, soy del 2001, a mí todo eso me ha caído muy hondo. Es lo que he mamado y tenía muchas ganas de hacerlo. Empecé a tocar la guitarra por Camp Rock, por ver a los Jonas Brothers así que hacer una canción tipo Play My Music digo, cómo estoy gozando. Me da mucha alegría.

Yo quería que el disco fuera variado, que mantuviera el Canciones Que Hice En Mi Habitación, pero ojo, no tanto. A mitad de la canción da un giro y estás en un concierto de Diplo y es súper inesperado. La letra, básicamente habla de ‘oye, no sé para dónde vamos, pero esto me gusta mucho’. De ahí la frase de ‘contigo va a ser diferente y si no, sígueme la corriente’, déjame creer.

11. ‘Cuando Estabas Aquí’

S.C: La hice este enero/febrero, iba a ir para mi segundo disco, más que nada por el sonido y el rollo, pero al final la metí porque dije ‘el disco necesita una canción así, necesito que un enfoque más oscuro’. Me parece una canción muy rencorosa. De producción tiene un flow totalmente diferente. Es la única que el mensaje es ‘es que te odio’. Porque, por ejemplo, Aclárate es dolor de que alguien no te quiera de vuelta, pero Cuando Estabas Aquí es como un puñal.

12. ‘Nada es demasiado por ahora’

S.C: Esta es la última que hice, también era para el segundo disco porque no tiene nada que ver con Canciones Que Hice En Mi Habitación, la gente no lo va a pillar. A menos que seas C. Tangana, puedes hacer lo que te dé la gana, pero aquí no somos C. Tangana. Es arriesgada, es la más diferente que tengo. Es probablemente de mis canciones favoritas, pero no me parece que la gente lo vaya a entender y me da igual realmente. Esta es para mí y si no te sientes identificado, eres igualmente bienvenido.

Muchas veces hago canciones para que la gente se sienta identificada y no para mí. La mayoría de mis canciones, excepto un par porque son personales, no hago mención de ningún género ni a ninguna orientación sexual para que tú si eres una persona lesbiana, bisexual, heterosexual, etc., no te suponga un problema. Le puedes decir ‘baby’ a tus amigos, es algo muy unisex. Evito todo lo femenino y masculino, es complicado, a veces lo consigo a veces no”.

Cuando se saca un disco hay un focus track, es el tema al que le vas a dar el pistoletazo de salida y en teoría iba a ser esta, pero en un último momento cambié los planes. Dije, esto es demasiado arriesgado. Es mi primer disco y no quiero jugármela. Así que, finalmente es Cuando Estabas Aquí.

Un segundo disco

S.C: Tengo las canciones seleccionadas, más o menos tengo claro qué quiero y no quiero hacer. Tal vez sea un EP porque yo me haré un planning de qué hacer los siguientes meses, estaremos a dos meses de sacarlo y llegará una canción que quiero que esté sí o sí. Entonces, por ahora, quiero meter ocho canciones de todas las que tengo. Será muy diferente, para nada bedroom pop, hay bastante guitarreo. Además, siento que, en cuanto a la composición, he evolucionado.