Día del libro: 12 propuestas según el tipo de persona que seas

Un año más, este 23 de abril celebramos el Día Internacional del Libro. Puede que entre tantos cientos de títulos que se han publicado últimamente te cueste decidirte por alguno de ellos. Lo bueno, es que hay propuestas para todo tipo de personas.

Con el ánimo de ayudar un poco hemos hecho una selección de obras según el tipo de persona que seas. Es tan solo una pincelada, pero te puede ayudar a encontrar un criterio para hacer tú mismo tu propia selección.

#1. Para los románticos: El arte de engañar al karma. Elísabet Benavent

La autora best seller de la literatura romántica de nuestro país tiene nombre y es el de Elísabet Benavent que ya ha vendido más de tres millones de copias de sus novelas. La última nos sumerge en el mundo de las galerías de arte y los artistas bohemios. Y siempre con una historia de amor donde las chicas han dejado de ser esas mujeres dependientes y necesitadas de amor.

Acaba de confirmar que su anterior novela, Un cuento perfecto, será peli en Netflix como lo será Fuimos canciones que ya se ha rodado. Y, además, tiene pendiente el estreno de la segunda temporada de Valeria. ¿Llegará esta nueva novela a la pantalla? Tiene todas las papeletas.

#2. Para los fantasiosos: Furia. Tracy Wolff

Cuando pensábamos que ninguna saga de vampiros podría generar tanto interés como Crepúsculo, llega Crave, la saga de Tracy Wolff que nos vuelve a presentar un triángulo amoroso que mezcla gente normal con paranormal. Solo que, en este caso, además de inmortales, hay hombres lobo y dragones. Y el instituto es una especie de Hogwarts.

Si ya leíste la primera entrega, Anhelo, no puedes perderte Furia que continua con la historia de estos jóvenes que buscan encontrar su sitio en el mundo.

#3. Para los otros fantasiosos: 365 días. Blanka Lipinska

Si tenemos que hablar de una película erótica que lo ha petado en Netflix en el último año, esa ha sido 365 días. Una peli inspirada en una trilogía polaca escrita por Blanka Lipinska que cree que las mujeres deben vivir la sexualidad con libertad y sin prejuicios. Ella misma ha estado detrás de la película y ha decidido hacer un cameo en cada una de las que lleguen después.

De momento, ya podemos leer en español la primera parte de esta saga que nos cuenta la historia de un mafioso que secuestra a la chica de sus sueños y le da un año para que se enamore de él. Y sí, dará juego para muchas fantasías sexuales.

#4. Para los que tienen sentido del humor. Vive como un mendigo, baila como un rey. Ignatius Farray

En tiempos difíciles como los que nos están tocando vivir, la comedia y el sentido del humor son una vía de escape muy demandada. Y si hay una mente que se pueda describir así es la de Ignatius Farray.

Le escuchamos en La vida moderna, tiene un premio Ondas, ha estado nominado en los Emmy y hace reír a mucha gente con sus monólogos. Pero es que, además, es frecuente verle en programas como La Resistencia, Ilustres ignorantes o Late Motiv. Saber cómo piensa una persona así y descubrir cómo ha sido y es su vida, es un reto interesante.

#5. Para los amantes de la cultura pop: Una biografía de Madonna. Los Flores Prieto

Natalia Flores y Borja Prieto son unos enamorados de la cultura pop en todas sus manifestaciones y si hay una reina musical en este terreno es Madonna de la que se confiesan absolutos admiradores. Su carácter desenfadado, un tanto cotilla y, sobre todo, de fans confesos se ve reflejado en esta biografía que se lee con la facilidad con la que podemos ver Sálvame o La isla de las tentaciones. Y, de paso, nos ayuda a recordar por qué la ambición rubia ha llegado a ser lo que es.

#6. Para los urbanos. Freestyle Revolution. Urban Roosters

No puedes considerarte urbano sin haber disfrutado de una buena pelea de gallos y los que sí lo han hecho son estos autores, Urban Roosters, fundadores y organizadores de la Freestyle Master Series, que ya se celebra en España, Argentina, México, Chile y Perú.

“Somos freestylers desde que nacimos. Hemos rapeado en la plaza, en el barrio, en el escenario. Cuando nadie lo apoyaba, cada vez que la sociedad lo subestimó. Sabemos que es, más que un hobby, un desafío mental, una nueva disciplina. Una cultura levantada con el trabajo de muchos y apoyada por una comunidad entregada a los valores del Hip Hop”, dicen sobre sí mismos.

“Gracias a lo que hemos construido entre todos, hemos llevado el freestyle a lugares que jamás habríamos imaginado. Con la palabra como arma, escapamos de las etiquetas. Ni marginal, ni minoritario. Hoy lo dejamos por escrito para que este libro sea un paso más que afiance nuestra cultura, nuestra pasión y nuestro compromiso. Pero esto es solo el principio. El comienzo de una nueva revolución”, añaden sobre este libro imprescindible para los que quieran acercarse a esta cultura.

#7. Para los amantes de las series. Tierra de clanes. Sam Heughan y Graham McTavish

Se está rodando ya la sexta temporada de Outlander, esa serie basada en las novelas de Diana Gabaldon que nos sumerge en las tierras altas de Escocia. Las mismas que han decidido visitar dos de sus protagonistas para disfrutar de un auténtico ‘road trip’ en el que descubrirán lugares increíbles y vivirán auténticas experiencias vitales mientras recuerdan anécdotas de la serie que han compartido.

Este viaje a Escocia de mano de dos conocidos actores, Sam Heughan y Graham McTavish, nos ayudará a volar en estos tiempos en los que está tan complicado eso de coger un avión. Dos semanas han necesitado para agotar la primera edición y tener que lanzar una segunda.

#8. Para los que no se conforman con lo superficial. La Rosalía. Ensayos sobre el buen querer. VV.AA.

Puede que haya alguien en este país que todavía no haya oído hablar de Rosalía, pero es raro. Se ha convertido en un icono de nuestra cultura gracias a esa manera de entender la música fusionando las raíces con las tendencias más urbanas. No solo ha conquistado nuestro país, sino que ha volado por el mundo dejando constancia de su buen hacer.

Pero, aunque todos han oído hablar de ella, no todos saben realmente quién es y lo que significa su triunfo. Jorge Carrión no se conforma con la superficie y ha ahondado en este fenómeno recurriendo a una serie de expertos que han analizado al personaje desde distintos ámbitos para crear un perfil más profundo de la artista. Si eres de los que no te conformas con lo que te cuentan, este es tu libro.

#9. Para los amantes de los realities. Tierra. Eloy Moreno

Si eres de los que siguen todos los salseos de La isla de las tentaciones. O de los que esperan con ganas los saltos desde el helicóptero en Supervivientes. O quizás, si eres de los que disfruta con el estrés de los concursantes de Maestros de la costura o MasterChef. Si eres alguno de esos, ten por seguro que vas a disfrutar con la lectura de esta propuesta de Eloy Moreno.

El autor se inventa un nuevo formato de reality extremo que nos hará reflexionar sobre muchas cosas relacionadas con la humanidad. ¿Preparado para nominar?

#10. Para los nostálgicos. Sira. María Dueñas

Si eres de los que disfrutó de El tiempo entre costuras, bien en versión libro o, bien en versión serie de televisión, no podrás resistirte a continuar la historia de esta mujer que nos cautivó a muchos y a la que no podemos ponerle ya otra cara que no sea la de Adriana Ugarte.

Como en la primera parte, la nostalgia surgirá de los icónicos escenarios que visita en una época pasada. El tumultuoso Jerusalén bajo el Mandato Británico, el Londres devastado por la segunda guerra mundial, un Madrid de postguerra abatido que recibe la visita de una Eva Perón deslumbrante y controvertida, y un Tánger en el que Sira seguirá los pasos de la fascinante multimillonaria americana Barbara Hutton nos harán soñar con aventuras imposibles.

#11. Para los amantes del misterio. El campamento. Blue Jeans

Parra muchos, Blue Jeans, es un autor juvenil de literatura romántica. Es lo que tiene haber firmado sagas como Canciones para Paula o El club de los incomprendidos. Pero desde hace un tiempo ha dado un giro hacia el misterio y la investigación. Su última novela es un homenaje a la gran Agatha Christie y sus Diez negritos.

Varios chicos jóvenes, gamers, influencers, cantantes o actrices, acuden al campamento organizado por un multimillonario que busca heredero para su imperio. Tendrán que estar aislados del exterior y sin móvil. De pronto, uno de ellos muere en extrañas circunstancias. No vamos a contar más.

#12. Para los eurovisivos. Yo tampoco gané Eurovisión. Javier Adrados y Patricia Godes

El próximo mayo se celebrará una nueva edición de Eurovisión después de haberse cancelado la del año pasado por causa de la pandemia. Hay ganas de volver a disfrutar de un festival que congrega a millones de fans cada año.

Muchos recordamos a los ganadores más emblemáticos, pero, ¿qué pasa con los que no lograron alzarse con la victoria? Precisamente esos son los protagonistas de este libro que se centra en todos aquellos que no han ganado Eurovisión. Grandes artistas, jóvenes valores o perfectos desconocidos: cantantes y compositores que han creado canciones a veces más emocionantes, divertidas y memorables que las que triunfaron. No ganaron Eurovisión, ¡ni falta que les hacía! Vivieron una experiencia apasionante: durante una noche, un continente entero permaneció delante del televisor atento a sus actuaciones. ¿Quiénes fueron? ¿Por qué participaron? ¿Cómo vivieron el festival? ¿Se sintieron decepcionados? Han pasado los años y ahora se permiten mirar atrás. Ellos mismos lo cuentan en este libro.

¿Has elegido ya el tuyo?