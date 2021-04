Hugo Silva reacciona a las amenazas que ha recibido Pablo Iglesias

El actor Hugo Silva ha reaccionado ante los ataques que han recibido el líder de Podemos, Pablo Iglesias, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez. Los tres políticos han recibido cartas con amenazas de muerte y cartuchos de bala en su interior y ante esto, el actor no ha dudado en emitir su opinión al respecto.

"Pues en los 80s a esto de mandar balas se le llamaba terrorismo. A ver qué nombre le ponen ahora...", escribía el actor en su cuenta personal de Twitter, un mensaje que ha generado un gran revuelo en las redes sociales y que ya acumula más de 3.000 retweets.

Además, el actor ha ido un paso más allá y en el tweet posterior adjuntaba la definición de terrorismo: "Forma violenta de lucha política, mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de terror e inseguridad susceptible de intimidar a los adversarios o a la población en general".

A pesar de que el actor no busca crear controversia con sus mensajes en las redes sociales, no es la primera vez que Hugo Silva muestra su opinión hacia ciertos temas políticos, como por ejemplo, hace unas horas que escribía: "No votar se está volviendo peligroso...".