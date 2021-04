‘Ídolos’: Bob Dylan: el chico que protestaba con canciones

Hay chicos que salen protestones desde pequeños, que protestan por cosas pequeñas, poco importantes. Otros, sin embargo, no pueden soportar las injusticias. Hay personas que tienen la protesta dentro, que se preocupan por denunciar las injusticias. Gracias a ellos, el mundo es hoy un lugar mejor. Hay personajes que han protestado en la calle o en los periódicos, y hay otros que protestan ya en el colegio. Bob Dylan era uno de ellos.

El pequeño Bob comenzó protestando por tonterías, pero poco a poco fue descubriendo causas que merecían más la pena. Fue descubriendo la música y la fuerza que tenía, y se pasaba las noches escuchando la radio debajo de las sábanas. No tardó en meterse en problemas por lo que él consideraba injusto, porque nunca se callaba. Su forma de entender el mundo era diferente a las del resto, y fue encontrando las palabras para expresar todo lo que sentía.

El madrileño Quique González es el encargado de poner voz a este inspirador cuento musical que repasa la vida del gran Bob Dylan, un artista que siempre ha demostrado el poder de las canciones para luchar contra todo aquello que merece la pena.

Desde que consiguió su primer contrato musical, a los 20 años, Bob comenzó a escribir canciones que nadie había oído antes. Escribió sobre los hombres que provocaban las guerras en Masters of War, sobre la primera persona negra que estudió en la universidad en Oxford Town, pero lo que más gustó fue su tema Blowin' in the Wind. Rápidamente se convirtió en un referente, en la voz del folk, y su influencia es innegable hasta nuestros días.

Podium Podcast dirige y produce esta nueva entrega de la serie Ídolos, en la que descubrimos las carreras, las canciones y las aventuras detrás de los grandes nombres de la música. Con estos cuentos llenos de música y fantasía, todas las familias al completo podrán compartir las aventuras, además de ser el primer paso musical de los más pequeños de las casas. Hay una frase que le define mejor que cualquier otra: es el faro de la generación que soñó con cambiar el mundo.

Narración: Quique González

Idea original y guion: Alfonso Cardenal y Vanessa Pascual

Dirección: Ana Alonso y Alfonso Cardenal

Realización sonora: Pablo Arévalo

Con la participación de: Jorge Sánchez, Santi Valero, José Ángel Fuentes, Guillem Caballé, Sira Fernández, Nina Cardenal, Concha Tauste, Javier Penedo, Javier Machicado, Jesús Blanquiño, Jimena Marcos, Chevi Dorado, Miguel Coll, Andrea Sánchez, Fernando Navarro, Pablo Isasa y Laura Martínez.