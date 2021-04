Nerea Rodríguez sobre ‘Doble o nada’: “Tenía claro que quería ser una Nerea más madura”

Nerea Rodríguez enamoró al público de Operacíon Triunfo 2017 con la dulzura de su voz. La joven sorprendió a los espectadores y espectadoras con su increíble capacidad vocal. Y es que la catalana es capaz de llegar a las notas más agudas de la escala musical.

Una vez que terminó el programa, al joven se centró en su carrera como actriz, siendo una de las protagonistas de La Llamada, el famoso musical de Javier Calvo y Javier Ambrossi. Esta misma faceta también la pudimos ver en la última edición de Tu Cara Me Suena, donde llegó a ser una de las finalistas.

Ahora, Nerea Rodríguez ha cogido las riendas de su carrera musical y ha lanzado su primer EP: Doble o Nada. Lo ha hecho sola, sin la ayuda de ninguna discográfica, y rodeándose de grandes autores como David Otero, Andrés Suárez o Andrés Ceballos.

Para darnos más detalles sobre este nuevo proyecto, Nerea se ha sentado a charlar con LOS40. Lo ha hecho con una enorme sonrisa y muchas ganas de contarnos algunos de los secretos de Doble o Nada. Este EP sale justo unos días después de haberse sacado el carné de conducir. Pero ¿qué le ha hecho más ilusión?

“Mucha más ilusión sacar el EP, evidentemente. Pero te tengo que confesar que me ha hecho mucha ilusión sacarme el carné de conducir y que me ha costado mucho. La gente que se lo ha sacado a la primera no sabe la suerte que tiene”, ha dicho la cantante entre risas.

Doble o Nada, un proyecto muy especial

Nerea ha sacado este EP tres años después de su paso por Operación Triunfo. Lo ha hecho porque ha creído que es el momento perfecto para hacerlo:

“Primero me convertí en artista independiente y luego llegó la pandemia. En casa me dio por pensar muchas cosas. Pensé qué tipo de arista quería ser y qué canciones podía hacer. Por ejemplo, siempre quise trabajar con Tato Latorre y por unas cosas u otras no lo había hecho. Dije, ‘si quiero trabajar con él, por qué no voy a hacerlo’”.

Fue en ese momento en el que Nerea decidió darse una oportunidad para sí misma y apostar por su música: “Tenía claro que quería ser una Nerea más madura, más adulta y más rockera que la que se ha visto hasta ahora”.

¿Estaría Nerea en otro programa de televisión?

Nerea ha pasado por dos de los programas más exitosos de la televisión, OT y Tu Cara me suena. La joven nos ha contestado si estaría en otros talents.

“Tipo Masterchef o cosas donde aprendiese algo sí iría. No sé bailar, entonces si me enseñasen a bailar en un talent, pues a lo mejor iría. Son cosas que me hacen crecer en algún aspecto”.

Si quieres ver la entrevista completa dale al play al vídeo de arriba.