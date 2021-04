La reacción de RZA al saber que trabajaría con una estrella de ‘Regreso al futuro’ en ‘Nadie’

RZA es una de las muchas estrellas que se han sumado al reparto de Nadie, la nueva película de acción en la que Bob Odenkirk, el querido Saul Goodman de Breaking Bad, se pasa a las armas reconvertido en un superagente especial con habilidades mucho más próximas a las de John Wick que a las de Walter White. El rapero y director es uno de los personajes clave de esta cinta que llegará a los cines el 30 de abril. Él interpreta al hermano del protagonista.

En LOS40 hemos tenido ocasión de conseguir unas declaraciones exclusivas de RZA, quien nos ha contado de primera mano cómo ha sido el proceso de embarcarse en esta aventura cinematográfica. "Cuando leí el guion pensé que era divertido. Pero no siempre te dicen quién forma parte del reparto. Cuando lo supe, me dije: 'Un momento. Bob Odenkirk es mi amigo, todo lo hemos visto en Better Call Saul. Pero... ¿Christopher Lloyd?", se pregunta el cantante.

RZA tiene claro que lo que más disfrutado de este rodaje ha sido colaborar con la estrella de Regreso al futuro. Es uno de los héroes de mi infancia. ¡Estoy en Regreso al futuro! Trabajar con él es como viajar a otro mundo. Era un proyecto al que fue muy difícil negarse [...] Fue estimulante, divertido, histórico. Si quisieran rodar otra, lo haría. Estoy dispuesto a rodar una segunda parte".

Bob Odenkirk, el gran protagonista

La carrera de Bob Odenkirk ha sido una de las más sorprendentes en lo que va de década. El actor comenzó con un papel secundario en la segunda temporada de Breaking Bad, donde dio vida a Saul Goodman, y ha acabado teniendo su propia serie de televisión, Better Call Saul, y colaborando en algunos de los grandes éxitos del cine reciente: Mujercitas, Nebraska, Los archivos del Pentágono y The Disaster Artist, entre otras.

Su carrera ha subido como la espuma, y ahora presenta una película en la que él es el protagonista absoluto. Se llama Nadie, la co-produce la propia compañía de Odenkirk y su trama se centra en la historia de Hutch Mansell, un hombre aparentemente corriente que en otra vida fue "auditor", "el último tipo al que querrías ver en la puerta de tu casa porque eso significaba que te quedaba poco tiempo de vida".

Este trepidante thriller de acción está dirigido por el prometedor cineasta Ilya Naishuller, responsable del vídeo musical de False Alarm para The Weeknd, y escrito por Derek Kolstad, el creador narrativo de la franquicia John Wick. A Odenkirk le acompañarán la leyenda de Regreso al futuro, Christopher Lloyd, en el papel del padre del protagonista, y RZA, que encarnará al hermano de Hutch.

La película se estrenará en cines el 30 de abril de 2021.