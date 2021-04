Conocimos a Roi Méndez y Cepeda durante su paso por la Academia de Operación Triunfo, dos jóvenes llenos de miedos e ilusiones, con ganas de comerse el mundo, triunfar y apoyarse mutuamente en este duro camino hacia la cima. Fue hace más de tres años cuando, en una de las galas de Operación Triunfo, la pareja de artistas bromeaba con que habían hecho un disco de "Presuntos nominados", desde ese momento, sus fans clamaban una colaboración entre ambos y ahora se ha hecho realidad en La misma Dirección.

"Era algo que tenía que pasar y estamos muy contentos. Se alinearon todas las estrellas y surgió este año, casualidad", nos cuenta el artista en una entrevista con Los40 y es que, la magia, muchas veces, ocurre de la manera menos esperada y este single es un ejemplo de ello.

"Fue todo de una manera muy orgánica, estábamos un día en una terraza, le enseñé la canción y me dijo que le encantaba. Me preguntó si se la cedía y yo me alegré un montón porque para que Luis me diga eso, él que es un artista ya consagrado. Después, hablándolo, nos lanzamos y dijimos: '¿Por qué no la interpretamos juntos?'", cuenta Roi sobre cómo surgió esta colaboración.

Y es que, efectivamente, esta canción no solo encantó a Cepeda sino también a todos los fans que llevaban años esperándola. La Misma Dirección acumula ya más de 600.000 reproducciones en Youtube y se convirtió en número 1 de canciones de descargas en España. "Ver que la gente reaccionó tan bonito, nos emociona mucho", nos explica Roi sobre la gran acogida que ha tenido La Misma Dirección.

Roi nos habla sobre 'La Misma Dirección', su esperada colaboración con Cepeda: "Tenía que pasar"

Dos almas opuestas dispuestas a caminar en la misma dirección

La Misma Dirección es un combate de miradas, golpes y una tregua. Si al comenzar la canción, escuchamos a Roi hablando de dolor y nostalgia, el clímax llega cuando Roi y Cepeda unen sus voces y su fuerza para echarle valor y hablar de seguir adelante juntos. Al final, cuando parece que llega el momento álgido del combate, ambos se funden en un abrazo, dejando claro que, no importa lo que diga la gente, lo importante es que están unidos.

"Es mágico porque pese a haberla compuesto antes de que Cepeda entrase. La canción ilustra nuestra historia: dos almas que no se parecen en nada pero que están en la misma dirección y no les importa lo que digan de ellos porque ellos van juntos de la mano", se sincera el cantante y es que el día del lanzamiento de La Misma Dirección, Roi hablaba de que, tras su salida de Operación Triunfo, habían sentido que la gente les hacía competir.

"Son sensaciones que hemos tenido. Parecía que a la gente que salimos de OT nos ponían a competir con los demás compañeros. A veces se crea un ambiente un poco tóxico", explica Roi y es que, ¿Tan dura es la industria del entretenimiento? "Es una sensación fea, al final te afecta, sobre todo cuando acabas de salir de un programa como OT, donde estás como en una nube. Hay que tener la cabeza muy amueblada y tomarse las cosas con calma", responde Roi.

Tal y como cuenta el gallego, "Se ha quedado tarde de Revolución", una de las partes de la canción, es su frase favorita de la pieza ya que es pura esencia de Roi. "Dice mucho de mí, de esas tardes de cambiarlo todo".

Además, tal y como explica el artista, La Misma Dirección es una canción muy íntima y muy suya, que no sólo comparte con Cepeda, uno de sus grandes amigos, sino también donde, están presentes Diego Cantero, de Funambulista, y Nil Moliner, "ellos pusieron toda su magia", explica el artista.

Los futuros proyectos de Roi.

Sin prisa pero sin pausa, tal y como él nos cuenta, nos queda mucho Roi que disfrutar. "Pienso seguir sacando canciones poco a poco y después, me gustaría unirlos en un físico", cuenta Roi, y dentro de este disco será donde estará La misma dirección.

Roi está abierto a todo siempre y cuando esté a gusto con lo que hace, de hecho, se atrevería a lanzar algún día una canción en gallego, bien sea con Cepeda o en solitario. "Nos encantaría, aún no se dio y no sé por qué, tendremos que hacer algo, en colaboración con Cepeda o individual", cuenta Roi sobre esta idea.

Además, el artista no descarta futuras colaboraciones, y más si es con amigos, lo cual afirma que le encantaría, tanto con artistas que admira como con sus compañeros de la Academia de Operación Triunfo, con los que afirma que la magia del principio no se ha perdido en ningún momento. "A Lola Índigo la veo todas las semanas, a Ricky, a Ana... tenemos muchas ganas de hacer un reencuentro cuando las circunstancias lo permitan", cuenta Roi

Roi Mendez lanza su colaboración con Cepeda: 'La Misma Dirección' / Cedida por Universal

Y es que el abrazo del último segundo de La Misma Dirección deja claro que, a pesar de que Roi ha sabido labrarse su futuro en la música por mérito propio, cuenta con el apoyo de los que fueron sus compañeros de Operación Triunfo para llegar más alto.