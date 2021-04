Rosario lanza su disco ‘Te Lo Digo To Y No Te Digo Na’ con su versión más renovada

Con un estilo colorido y muy ochentero en la portada de su disco, Rosario presenta Te Lo Digo To Y No Te Digo Na dispuesta a convertirlo en la banda sonora del día a día de los melómanos. Un trabajo al que la cantante le ha puesto todo su interés y que se ha encargado de adelantar durante estos últimos meses.

"Este disco es como una renovación, muestra a una Rosario renovada con un cambio de actitud, de madurez. En la gestación del este álbum he incluido nuevos recursos sobre los que no había puesto atención anteriormente, he contado con productores con los que nunca había imaginado colaborara", confiesa nuestra protagonista.

Rosario presenta su disco 'Te Lo Digo Todo y No Te Digo Na / Foto cedida por Universal Music

Pero eso no es todo, y es que al terminarlo, Rosario se ha dado cuenta de que está "ante un disco fresco, con mucha energía, para bailarlo y sentirlo en el directo". ¿Quiere decir esto que se acerca el momento de disfrutar de este nuevo repertorio sobre los escenarios. ¡Así es! Parece que pronto recibiremos buenas nuevas.

Te Lo Digo To Y No Te Digo Na está compuesto por 12 canciones para todos los gustos. Entre ellas destacan algunas colaboraciones con artistas referentes del panorama de la música en España. Una de ellas es Oye Primo con Juan Magán, que llega para levantarnos el ánimo en estos momentos tan complicados. También escuchamos la preciosa balada junto a Vanesa Martín, La Vida Es Otra Cosa, que nace de horas de trabajo juntas en La Voz Kids.

Eso sí, otros muchos artistas han trabajado en este nuevo proyecto de la cantante como si fuese de ellos. Jorge Drexler, José Alma, Manolo Tena, Descemer Bueno, Amparo (Amparanoia) y Edgar Rodríguez Oliveiro son otros de los nombres que aparecen en sus créditos.

Está claro que Rosario quiere seguir haciéndonos vibrar con su voz y su talento. Y, ¿qué mejor forma de hacerlo que con una muy buena compañía?

Con un estilo renovado, fresco, maduro y un cambio de actitud en busca de nuevos retos, la cantante nos presenta esta nueva etapa con una gran acogida entre sus fans, quienes piensan acompañarla en cada paso del camino. Y a ti, ¿qué te ha parecido lo nuevo de Rosario?