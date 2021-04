Maluma y Ava Max enmarcan la lista esta semana

Llevamos unas semanas de bruscos movimientos en el seno de la lista y la de este pasado sábado 24 de abril no ha sido menos. Empezando por la subida de 11 posiciones de Ava Max para poder alcanzar el número uno con My head & my heart. Y sin embargo, no ha sido el ascenso más importante de la semana. Este lo ha protagonizado Aitana con una escalada de 12 puestos hasta quedarse en el #8. También merece ser destacada la entrada más fuerte —al #24— de The Black Eyed Peas y Shakira con Girl like me. Les acompañan como novedades en el chart Silk Sonic con Leave the door open, directo al #28, y Pol Granch con No pegamos, que ha debutado en el #37. El récord de permanencia sigue en manos de The Weeknd con Blinding lights: lleva 66 semanas en lista, y ahora figura en el #39; un puesto más abajo, como farolillo rojo, está Maluma con Hawái, con el que empieza el repaso en vídeo que encabeza estás líneas. Pero antes de nada, Tony Aguilar recuerda las canciones que nos han dejado: Levitating, de Dua Lipa, Tónika de Maluma y Ziggy Marley, e Y vuelo, de Vanesa Martín.