Ainhoa Arteta, en silla de ruedas por un efecto secundario del coronavirus

Ainhoa Arteta es una de las artistas que ha sufrido el coronavirus en su propia piel y, en su caso, no de forma especialmente leve. Tal y como ella misma contó, hubo momentos en los que siendo soprano llegó a pensar que podría afectar de alguna manera a su profesión: “No fui asintomática, sino que me afectó a los bronquios y casi me baja a los pulmones y obviamente con mi profesión tuve bastante apuro”.

Ahora la cantante ha impactado a todos desplazándose con la ayuda de una silla de ruedas, una situación ante la cual, la propia Ainhoa Arteta ha querido dar explicaciones y lo ha hecho a través de un mensaje tranquilizador en sus redes sociales. Un vídeo en el que ha desvelado que lo que le pasa es una consecuencia directa de la Covid-19.

La cantante ha explicado que, de repente y dos meses después de haber pasado la enfermedad, no podía andar. “Lo que me pasa es una consecuencia del covid”, comenzaba relatando. “Es un edema, se me han inflamado las venas dentro de las rótulas de los huesos y entonces, el peligro está en que no debo andar mucho. Tengo que reposar y, aunque sigo con mi trabajo, es verdad que salgo a cantar tiesa”, explicaba la exconcursante de MasterChef Celebrity mientras un miembro del personal del aeropuerto le ayudaba a moverse por el mismo empujando la silla.

“No es nada grave, pero no es nada agradable. Espero que no haya venido para quedarse, que podamos quitar la inflamación y que solo sea una consecuencia más de estos efectos secundarios. Es que este bicho da muchas sorpresas y cuando parece que has pasado todo, de repente de quedas como me quedé yo el otro día, ¡sin poder andar! (…) Pero que no cunda el pánico, que estoy muy bien”, explicaba Ainhoa Arteta a todos sus seguidores en un vídeo en el que también ha querido mandar su cariño al personal del aeropuerto con el mensaje: “Agradecimiento infinito a los servicios de asistencia de los aeropuertos #PMR seres maravillosos”.

Una alarma que saltó después de que la artista compartiera otro vídeo en el que regresaba de una actuación y era el pianista quien la estaba ayudando a transportarse en la silla: “Javier Carmena vale para todo, para tocar el piano y para llevarme en silla de ruedas”, decía con humor y sin ser consciente del revuelo que iba a causar su publicación.

Como era de esperar, no han sido pocos los mensajes de apoyo que la soprano ha recibido en su Instagram en apenas unas horas, entre los que se encuentran algunos de rostros tan populares como Raquel Sánchez Silva o compañeros de profesión como Pitingo.

Desde LOS40 le deseamos una pronta recuperación a Ainhoa Arteta.