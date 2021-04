Blas Cantó y Soraya se unen por la agricultura europea

El 2020 pasará a la historia por ser el año de la pandemia del coronavirus. El virus ha dejado mella en todos los trabajos, entre ellos el de los agricultores. Y es que los productores y productoras de la tierra han tenido que ingeniárselas para llevar frutas y verduras a todas las casas de Europa.

Ahora, con el objetivo de concienciar a las personas de esfuerzo realizado por todas aquellas personas que viven del campo y promocionar el consumo de frutas y verduras europeas, FruitVegetablesEUROPE, el consorcio que agrupa a más de 4.500 empresas, ha lanzado la acción: CuTE-4You: Cultivating the Taste of Europe for You.

Bajo el lema “cuando consumes nuestras frutas y verduras ganamos todos”, la acción busca poner en valor el trabajo de las miles de personas que se dedican a este sector.

Para ello, la acción ha contado con algunos rostros conocidos de Eurovisión. Y es que ya sabemos que no hay un evento que guste más a los europeos (sin contar la Champion) que el Festival de música.

De este modo, a la alemana Natalie Hortler y a la belga Kate Ryan se han unido nuestros Blas Cantó, representante de España este año, y Soraya Arnelas, quien estuvo en 2009 con La noche es para mí.

Blas recuerda sus orígenes

Blas ha querido compartir el spot de una manera muy especial, recordando una época de su vida. El murciano ha compartido en su cuenta de Instagram el vídeo de CuTe-4You junto a un texto en el que hace mención a sus orígenes, muy unidos al campo:

“Quiero contaros algo... Me crié en una familia trabajadora del campo. Cuidaban y siguen cuidando hasta el mínimo detalle en su labor como agricultores. Mi tierra, así como muchas en Europa, ha vivido un momento muy difícil en el último año, pero nuestra gente se ha levantado una y otra vez para que no nos faltase de nada en la mesa.”

Sin duda, una iniciativa muy aplaudida por los seguidores de ambos artistas. Y es que el sector hortofrutícola europeo representa el 19,8% de la producción total agraria, con un valor superior a los 52 mil millones de euros. No nos olvidemos que este sector es muy importante para el desarrollo rural.