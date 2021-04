Muere a los 20 años, Luis Ojeda Suárez, futbolista y pareja de Lola Ortiz (‘Supervivientes’)

El 23 de abril falleció el futbolista Luis Ojeda Suárez, jugador del club de fútbol Unión Deportiva Las Palmas, con tan solo 20 años de edad.

Así lo confirmaba el propio equipo en sus redes sociales transmitiendo su pésame a todos los conocidos del deportista.

Aún no han trascendido las causas del fallecimiento repentino e inesperado que ha dejado destrozados a sus familiares, amigos, compañeros y a Lola Ortiz, su pareja.

La que fuera tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa y concursante de Supervivientes 2015 había inundado sus redes sociales con imágenes junto a su nuevo chico, así como él también tenía varias fotos publicadas junto a ella:

"Disfruto mirarte", "gracias por hacerme tan feliz" y "eres increíble" eran algunas de las frases que se dedicaban el uno al otro en una relación que estaba afianzándose.

Lola: "Estoy completamente destrozada"

Por lo que la pérdida ha sido un duro golpe para Lola que, hasta tres días después de lo ocurrido no se había pronunciado en redes. Finalmente lo hacía a través de stories en las que ha pedido perdón por no coger el teléfono por "no tener ánimos".

En Instagram le ha dedicado varias stories con vídeos juntos: "Te echo mucho de menos Luis, no soporto la idea de no volver a verte nunca más. No sé cómo hacerlo", escribe.

Storie de Lola / Instagram

Así como ha informado de lo ocurrido con un mensajes desgarrador: "Estoy completamente destrozada. El 23 de abril fue el día más triste de toda mi vida. Se fue la persona que quería con toda mi alma. Se me rompió el corazón en pedazos. No paro de pensar en su cara angelical, en sus ojos y en su forma de hablar".