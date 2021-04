Gloria Camila y Belén Rodríguez se enzarzan: “Tienes fijación”

La emisión de Rocío. Contar la verdad para seguir viva ha generado un clima de tensión en los platós de Telecinco, sobre todo en aquellos en los que coinciden los que están de parte de Rocío Carrasco y los que están de parte de Antonio David Flores. ¿Que dónde pasa esto? Pues, por ejemplo, en el debate de Supervivientes.

Este domingo, sin ir más lejos, Belén Rodríguez y Gloria Camila protagonizaron un pequeño rifirrafe tras escuchar unas declaraciones de Olga Moreno, concursante del reality. Y es que la actual mujer de Antonio David echó en falta un mensaje en el día de su cumpleaños. "Es el cumpleaños de mi marido, llevo 21 años sin faltar a ninguno y me hace falta un abrazo de él", dijo, enfadada.

"Pero, ¿qué se piensa que le van a hacer una fiesta a su marido o qué?", criticó Belén Rodríguez desde el plató de Supervivientes: Conexión Honduras. "Me alegro mucho de que haya sido el cumpleaños de su marido, porque muchos pensábamos que Olga ya no estaba en la isla. Es el único vídeo que ha tenido en toda la semana".

Gloria Camila no tardó en saltar, dando la cara por la familia de los Flores. "Tienes que tener más empatía y ser más objetiva. Estamos de colaboradores y hay que ser objetivos, porque lo que haya afuera no tiene que salpicar a una concursante te caiga mejor su marido o quien sea… Tienes fijación. El año pasado machacaste a Rocío, este año a Olga", le recriminó.

¿La respuesta de Belén Rodríguez? "Tú es que eres muy pequeña pero de toda la vida un colaborador está para ser subjetivo. Si fuéramos objetivos no estaríamos aquí. Yo no tengo fijación con nadie, tengo concursantes favoritos y que no me gustan, y en esta edición ha sido Olga. Será muy buena concursante, pero solo la he visto llorando".