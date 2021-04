Escenas de sexo y desnudos: así está siendo el rodaje ‘The Policeman’, la nueva película de Harry Styles

Harry Styles se ha convertido en uno de los artistas más polifacéticos de la industria del entretenimiento. Lo mismo lo vemos cantar, que actuar, ¡y todo haciéndolo de maravilla! Ahora, el británico se encuentra rodando la película My Policeman para Amazon Studios.

Se trata de la nueva película que están preparando los estudios basada en la novela homónima de 2012 de la autora británica Bethan Robert. De este modo, Harry Styles será el oficial Tom Burguess, un hombre que se encuentra atrapado en triángulo amoroso entre su esposa, Marion (a quien da ida la actriz Emma Corrin, conocida por The Crown), y su amante Patrick (interpretado por David Dawson).

Aunque no conocemos muchos detalles sobre la producción, lo que sí que va a haber son escenas subidas de tono, tal y como ha revelado el medio The Sun. Y es que The Policeman contará con al menos dos escenas de sexo entre el Harry Styes y David Dawson.

Además, las mismas fuentes aseguran que el cantante de Watermelon Sugar protagonizará más de un desnudo en la cinta y que “no se va a dejar mucho a la imaginación”. Vamos, que el sueño de miles de directioners va a cumplirse.

Un rodaje en Brighton

De momento, el equipo de rodaje se encuentra rodando en Brighton, una de las ciudades costeras más famosas de Reino Unido. No es extraño que hayan escogido esta ciudad para grabar ya que el libro ocurre en esta ciudad.

Además, veremos a los protagonistas vestidos como en los años cincuenta, y es que la película está ambientada en aquellos años. El drama está asegurado ya que la homosexualidad era ilegal en aquellos tiempos en Gran Bretaña. Tendremos que ver como lidian los protagonistas con todos estos problemas de la época y que, por desgracia, siguen vigente hoy día en muchos lugares del mundo.