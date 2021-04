David Bisbal interpreta una versión inédita de su canción 'No importa la distancia'

La crisis ocasionada por la Covid-19 cambió nuestra forma de vida y nos alejó no solo de personas sino también de lugares y experiencias. Cantantes, músicos, productores de sonido... tuvieron que decir adiós a su segunda casa: Los escenarios. David Bisbal ha compartido hoy una versión muy especial de una de sus canciones que ilustra esa nostalgia de los conciertos.

Poco a poco, se comienza a ver la luz al final del túnel y la música en directo se abre paso en la agenda de muchos cantantes. Hace un año, esto era impensable y los artistas tenían que mantener los escenarios en el recuerdo y desear que, dentro de poco, pudieran volver a encontrarse con su público.

Para que la espera hasta ese reencuentro entre los fans y sus ídolos no se hiciera tan larga, David Bisbal grabó una versión muy especial de su canción No importa la distancia que ha compartido hoy para mandar un mensaje de esperanza.

La versión más especial de 'No importa la distancia'

El almeriense compartía un vídeo en el que aparecía él en un anfiteatro interpretando su canción No importa la distancia, aunque las sillas del público estaban vacías, Bisbal ponía todo su corazón en que esta versión fuera mágica. "En el 2020 durante mi gira #davidbisbal íntimo, mis compañeros de @universalmusica me pidieron cantar en vivo y en directo mi versión de #noimportaladistancia del proyecto en el que participé hace unos años atrás, We Love Disney. Creo que este Video no se ha visto y por eso ahora aprovecho la ocasión para compartirlo con vosotros", escribía el artista en el post de Instagram.

Además, tal y como explicaba el artista, esta canción fue grabada una sola vez, para que, de esta forma, pareciera que, realmente, la canción se grababa en un concierto. "Fue un reto chulísimo, ya qué grabamos la voz en una toma para darle esa esencia del directo. Ya pronto estaremos así, con todos vosotros disfrutando de la gira. Os quiero", deseaba el artista.