Paloma Mami lleva ya unos añitos deleitándonos con su música, cultivando poco a poco su prometedora carrera. Desde su debut, la cantante de origen chileno ha estado muy centrada en el 'single market', probando diferentes canciones para hacerse un hueco en la convulsa industria. Ahora todo ese trabajo por fin se ha visto recompensando con el lanzamiento de su primer álbum de estudio: Sueños de Dalí. Sobre este proyecto tan especial ha hablado en LOS40 Global Show.

Su primer álbum oficial

"Llevo esperando este álbum dos años. Nunca antes en mi carrera había sacado un disco y estoy muy feliz de que por fin haya salido y de cómo lo están recibiendo mis fanáticos".

Paloma Mami y su pasión por Salvador Dalí

"Soy admiradora de Dalí. Toda mi vida he adorado el mundo del arte. Picasso también era uno de mis pintores favoritos. Mi papá me mostraba el arte de Dalí desde que tenía 11 años y siempre me ha gustado mucho su visión. Era algo tan distinto, único y extraño que me llamo la atención. Con mi disco, Sueños de Dalí, quise relacionar mi arte con él, porque también es algo único y diferente".

Salir de su zona de confort con El Guincho y C. Tangana

“Fue un placer trabajar con El Guincho. Cuando escribimos Goteo estaba empezando mi carrera y no sabía nada. Era muy tímida y trabajar con El Guincho me ayudó. Me hizo salir de mi zona de confort y pude trabajar libremente. Con C.Tangana también aprendí mucho”.

El respeto por Denise Rosenthal

"Falta por descubrir a muchos artistas de Chile. Tenemos mucho talento aquí y estoy deseando que la gente pueda escucharlos a todos. Denise Rosenthal, sin ir más lejos, es muy talentosa. Trabaja duro y lleva en la industria mucho tiempo. La admiro y la respeto".

