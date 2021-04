Manel Navarro recuerda sus peores años: “Ver todo ese rechazo fue duro”

Manel Navarro está de vuelta. El joven cantante ha curado las heridas del pasado y ha utilizado todas y cada una de sus cicatrices para hacer nuevas canciones y encontrar a ese artista con el que realmente se siente identificado. "Se han sanado las cicatrices. Estoy feliz, muy contento y creo que he encontrado al Manel Navarro que me gusta y con el que me siento bien", asegura el cantante en una entrevista con Tony Aguilar donde habla de su single junto a Miki Núñez, recuerda los peores años de su vida y revive su experiencia como representante del Festival de Eurovisión.

¿Qué tal?, la canción más luminosa de Cicatriz

Manel Navarro: "¿Qué tal? es la canción más alegre del disco sin ser la alegría de la huerta. Miki le da esa luz. Él trae el sol, la felicidad y la sonrisa".

Miki Núñez: "Manel y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Le he admirado siempre y poder participar en este EP que significa tanto para él es lo mejor. Además, ¿Qué tal? es una canción con la que se empieza a mostrar lo que quiere ser Manel Navarro".

Videoclip oficial de '¿Qué tal?'

Los peores años de Manel

Manel Navarro: "No sé si han sido los peores años de mi vida, pero es verdad que siendo un chaval de 20 años que vino a Madrid con toda la ilusión del mundo, firmando con una internacional…ver después el rechazo de todo eso fue duro. Tenía otra idea de cómo iba a ir mi carrera y fue un palo bastante duro".

"Estaba muy feliz porque tenía el apoyo de mucha gente y, de repente, pasó lo que pasó y ciertas personas desaparecieron, personas que hicieron que estuviera un par de años parado, sin poder expresarme a través de la música. Parece que por fin todo se ha alineado y saco este EP porque la cicatriz está más que curada. La gente que siempre ha estado conmigo sigue ahí y a todo esa gente le dedico este disco".

El recuerdo de Eurovisión

Miki Núñez: "Es una situación complicada y emocionalmente muy jodido. En mi caso, yo venia de Operación triunfo y estaba acostumbrado a que opinaran de mí, pero Eurovisión es mucho más grande porque estas seis meses dedicado solo a eso. Es un escaparate de la hostia, pero mentalmente…suerte que he tenido un buen psicólogo".

Manel Navarro: "Guardo un buen recuerdo del festival. Fue uno de los mejores años de mi vida. Disfruté y estoy muy feliz de haber vivido esa experiencia".

Un consejo para Blas Cantó

Manel Navarro: "Veo muy bien la canción que lleva, pero a Blas Cantó no le daría ningún consejo. En realidad me lo tendría que dar él a mí porque lleva el triple de años que yo en la industria. Canta increíble, el tema está muy bien y lo que le diría es que relativice. Al final depende mucho de la suerte, pero él está cien por cien preparado".

Si quieres ver la entrevista completa de Manel Navarro y Miki Núñez…¡dale al play!