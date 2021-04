Chenoa comparte su baile al ritmo de Ricky Martin y muchos coinciden en el mismo piropo: “Pibona”

Hace poco veíamos como Natalia Rodríguez intentaba introducir a su amiga Chenoa en el mundo de TikTok, ese en el que los bailes y las coreografías triunfan y sacan el lado más divertido de uno. El más divertido y el más sensual porque Chenoa parece haberle cogido el gusto y se ha marcado un bailecito para empezar la semana que no ha pasado desapercibido. No lo ha colgado en TikTok sino en Instagram, pero conserva ese espíritu que le contagió su amiga de esa plataforma.

Pantalón ceñido de cuero, top y gorra, todo en negro era el outfit que llevaba cuando ha empezado a improvisar un baile al ritmo de La Bomba de Ricky Martin. Y para bomba ella, que se ha marcado unos movimientos que han espabilado al más dormido.

Sí, sabíamos que Chenoa está cargada de sensualidad, pero una cosa es saberlo y otra verlo y, desde luego, queremos más bailas así que nos contagian el buen rollo y nos hacen empezar la semana de otra manera.

Semana con energía

“Pues es COMIENZO de semana así q a bailar bajo la lluvia, las tormentas y lo q venga!! (sí, me vine arriba otra vez, sí me gusta bailar, sí, no importa cómo, solo baila) 🙏😁👍💪”, escribía junto al vídeo con el que ha demostrado que, además de cantar, lo de bailar se le da de maravilla. ¿Estará postulándose para The Dancer?

Y claro, con semejante arranque de la semana no era de extrañar que le llovieran los piropos, algunos de ellos, de sus buenas amigas de Operación Triunfo.

Nuria Fergó: 💃🔥

Poty Castillo: Y esa energía???😳 ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Geno Machado: Me cai de la cama tomaaaaaa!!!🔥🔥🔥

Aurora Carbonell: Así sin anestesia! 🔥❤️

Rosario Mohedano: Pivón ❤️❤️❤️❤️

Barei: PIBONA 🔥

Sole Giménez (Presuntos Implicados): Pero buenooo 🔥🔥😍😍

Mónica Naranjo: 😍😍😍

Gisela: Menudo tipazo🔥

Así sí que da gusto comenzar la semana. Nada como una actitud positiva para que la semana vaya todo lo bien que uno espera. Parece que se está convirtiendo en una costumbre, esto de compartir algo a principio de semana que nos suba el ánimo. ¿Qué será lo próximo?