Paz Padilla se emociona con la foto de una desconocida: “Espero se crucen nuestros caminos”

Paz Padilla es uno de los rostros más conocidos de nuestra televisión. La celeb no solo es una de las presentadoras más queridas del programa Sálvame, también forma parte del reparto de la serie La que se avecina.

Pero la cosa no se queda ahí, Paz también se ha animado a lanzar un libro. Este 2021, la humorista ha sacado El humor de mi vida con la editorial Harper Collins. En estas páginas, Paz se abre en canal para hablar a los lectores y lectoras sobre la muerte y el amor. Lo hace a través de su singular historia de amor, compartiendo cómo acompañó a su marido Antonio durante sus últimos días.

De este modo, Paz entremezcla su característico sentido del humor para hablar de la muerte sin ningún tipo de miedo. El libro se ha convertido en un éxito y miles de personas se han hecho con un ejemplar con el objetivo de ponerse en la piel de la presentadora.

La foto que ha emocionado a Paz Padilla

Una de ellas le ha tocado el corazoncito esta semana a Paz. Y es que la humorista ha querido compartir con sus dos millones de seguidores y seguidoras una imagen de una joven desconocida que está leyendo su libro en el andén de un tren.

Junto a la foto, Paz ha compartido un precioso texto, asegurando que la imagen le ha emocionado: “¡No sé quién eres! Pero un amigo me ha mandado esta foto tuya leyendo El humor de mi vida en el andén esperando el tren, me he emocionado. Pensar que lo llevas encima y que buscas cualquier ratito para leerlo me parece un regalo. Gracias y espero que en algún momento se crucen nuestros caminos y te lo pueda decir en persona, gracias, gracias, gracias.”

Sin duda, una imagen que ha emocionado a la presentadora y a sus seguidores y seguidoras. Y es que pocas cosas hay tan bonitas para un escritor como ver a un lector devorando su libro.