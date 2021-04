‘En un barrio de Nueva York’ y ‘West Side Story: ¿Estamos ante el nuevo auge del cine musical?

Es el autor de Hamilton, ha participado en la banda sonora de Vaiana, prepara junto a Netflix el musical Tick, Tick... Bom junto a Andrew Garfield y Vanessa Hudgens y está a punto de estrenar uno de los títulos más esperados por los fans del cine musical este 2021: En un barrio de Nueva York. Un musical latino dirigido por Jon M. Chu (Step-Up 2) y protagonizado por los dreamers latinoamericanos que tratan de salir adelante en un país muy polarizado por los conflictos raciales.

Hablamos, por supuesto, de Lin-Manuel Miranda, uno de los nombres más influyentes del género musical de los últimos años. Este compositor y actor neoyorquino, una voz muy imprescindible en Broadway que ya ha cosechado 3 premios Tony, ha apostado por llevar a la gran pantalla algunos de los grandes espectáculos que se han celebrado sobre las tablas. Él es uno de los encargados de revitalizar un género, el musical, que parece extinto desde el fenómeno La La Land.

La pasada gala de los premios Óscar, a pesar de su soporífera dinámica, nos regaló un par de avances más que interesantes sobre algunos de estos ansiados estrenos cinematográficos de la temporada 2021-2022. Y entre ellos había nuevas imágenes del nuevo musical escrito por Lin-Manuel Miranda: En un barrio de Nueva York (su título original es In the Heights).

Una película que se presentó en 2020 y se iba a estrenar el año pasado, pero el coronavirus provocó que Warner Bros., su distribuidora oficial, moviera el calendario y la pospusiera indefinidamente. Ahora sabemos que llegará a las salas de cine el próximo 18 de junio, en pleno verano, un momento ideal para disfrutarla en pantalla grande.

West Side Story: el retorno de Spielberg

Otro de los grandes encuentros musicales de este año será West Side Story, el esperadísimo remake que prepara Steven Spielberg del clásico de Robert Wise y Jerome Robbins estrenado en 1961. El director de Indiana Jones y La lista de Schindler también presentó un breve pero espectacular avance en los Óscar de algunas de las escenas que veremos en esta nueva versión del legendario musical.

Hay secuencias que ponen los pelos de punta, como ese (re)encuentro entre bandas callejeras con sombras proyectadas sobre el suelo. O ver de vuelta a la mismísima Rita Moreno, una de las estrellas de la West Side Story original, 50 años después del clásico. Por no hablar de la nueva versión de Somewhere (There's A Place for Us), aquella mítica composición de Leonard Bernstein inspirada en Romeo y Julieta (la película también es una adaptación libre de esta historia de Shakespeare) que tanto nos hizo soñar.

Desde luego, 2021 va a ser el año del cine musical. ¿Estamos ante dos fenómenos a la altura de La La Land, la última gran película musical que pasó por los cines y arrasó en los premios de la Academia? Lo sabremos el 18 de junio, fecha de estreno de En un barrio de Nueva York, y el 10 de diciembre, donde sabremos si la larga espera para ver West Side Story ha merecido la pena.