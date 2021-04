‘Love Island’ expulsa a su primera pareja por “falta de química”, ¿se lo merecían?

Love Island no lleva ni un mes de emisión en Neox y ya han pasado por su villa varios solteros y solteras que no han encontrado el amor.

Hasta ahora, las parejas que se iban haciendo lograban continuar en el programa, siempre y cuando tuvieran un compañero al lado (estuvieran enamorados o no).

De esta forma: Carla y Jesús, Bea y Saúl, Fiona y Moure, Yasmina y Curro, Celia y Miguel, Adele y Jovan y José y Nathalya habían ido sobreviviendo en el formato.

¿Tienen menos química que Moure y Fiona?

Hasta que esta semana les pidieron que votaran entre ellos a las parejas con menos química y salieron Fiona y Moure (entre los que solo hay una amistad) y Yasmina y Curro (que solo llevaban un día conociéndose).

Fue entonces el turno de la audiencia que se decantó por estos últimos para que se marcharan de la villa sin, ni siquiera, darles la oportunidad de conocerse un poco más.

Las parejas de la villa estaban encantadas porque la mayoría no aguantaba a Yasmina y otros decían que Curro no había sido sincero con ella. Pero otros seguidores del programa preferían que se marcharan los "amigos" entre los que realmente no había nacido ninguna química.