El pasado eurovisivo de Ben Barnes, el general Kirigan de ‘Sombra y hueso’

Netflix lleva mucho tiempo buscando su Juego de tronos y parece que por fin lo ha encontrado. El gigante del streaming estrenó el pasado viernes 23 de abril la serie Sombra y hueso, adaptación de las novelas de Leigh Bardugo, y ya encabeza el ranking de popularidad de la plataforma, confirmando así su buena acogida.

Sombra y hueso, rodada bajo los estándares de cualquier superproducción de corte fantástico, narra la historia Alina Starkov, una muchacha huérfana y cartógrafa que se convierte en la salvación del país tras descubrir que posee un poder solo visto en leyendas. Ella es la gran protagonista de esta historia, aunque hay otros personajes secundarios que están conquistando al público. De hecho, hoy venimos a hablarte de la persona que da vida al atractivo y misterioso general Kirigan: Ben Barnes.

Póster oficial de 'Sombra y hueso' / Netflix

El actor cuenta con una larga trayectoria a sus espaldas, aunque todo el mundo lo recuerda por ser el príncipe Caspian en Las crónicas de Narnia: el príncipe Caspian y Las crónicas de Narnia: la travesía del Viajero del Alba. Ahora los espectadores de Sombra y hueso están muy interesados en él y en LOS40 hemos querido recordar su faceta más desconocida: su pasado en el Festival de Eurovisión.

El pasado eurovisivo de Ben Barnes

Ben Barnes empezó en el teatro musical gracias a su buena voz. Pero no es su debut en el West End lo que más nos ha llamado la atención a la hora de investigar sobre él, sino sus años como integrante de la boyband Hyrise. Y es que este grupo de chicos estuvo a punto de representar a Reino Unido en el Festival de Eurovisión en 2004.

Ben Barnes en la preselección de Eurovisión de Reino Unido

Hyrise se presentó a Making Your Mind Up, un programa de la BBC que servía como preselección del festival. La banda probó suerte con Leading Me On, canción con la que lograron una segunda posición. Fue James Fox finalmente el acudió al certamen con el tema Hold Onto Our Love.

Sinopsis oficial de Sombra y hueso

Sombra y hueso se basa en la colección de novelas Grishaverse, de Leigh Bardugo, todo un bestseller mundial, ambientada en un mundo asolado por la guerra donde la huérfana y soldado raso Alina Starkov acaba de desencadenar un poder extraordinario que podría ser la clave para liberar a su país. Ante el acecho de la monstruosa amenaza de la Sombra, Alina es arrancada de su entorno familiar para entrenarse y formar parte de los Grisha, un ejército de élite integrado por soldados mágicos.

Pero, mientras se deja la piel para perfeccionar sus poderes, descubre que aliados y enemigos pueden ser uno y lo mismo, y que nada es lo que parece en ese espléndido mundo. Están en juego fuerzas peligrosas, entre ellas una banda de carismáticos criminales, y hará falta algo más que magia para sobrevivir.