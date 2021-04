Mario Casas incendia las redes con su look en ‘El Hormiguero’ y se le compara con un príncipe Disney

Mario Casas y José Coronado están a punto de estrenar El Inocente, su nuevo thriller. Por ello no han dudado en visitar a Pablo Motos, presentando de nuevo su tráiler.

Formando un tándem con más química de la aparente, ambos actores parecen la pareja perfecta para sus papeles. Además, Casas protagonizará un salto temporal en la serie en la que el equipo de caracterización ha logrado recuperar a aquel Casas debutante de Los Hombres de Paco.

Sin embargo, desde su llegada a plató hay algo que ha eclipsado todo el contenido de la entrevista.

Parece que el look de Casas ha despertado pasión en las redes. Su outfit para visitar El Hormiguero no ha dejado indiferente a nadie, y no será por su elaboración.

Sólo un pantalón sastre a cuadros y una camisa blanca de vestir -con un toque informal gracias al toque que le da llevarla desabotonada y arremangada- ha bastado para que las redes empiecen a sacarle parecidos. Y no con cualquiera: Con un príncipe Disney.

Mario Casas ha grabado la sirenita y no nos lo quiere decir pic.twitter.com/SHgRqvZLlj — • Pablo • (@Pablo9894) April 27, 2021

Muchos usuarios le han comparado con el Príncipe Eric gracias también a su nuevo peinado. De hecho, ahora que se acerca el live-action de La Sirenita, muchos han pedido la entrada del actor de No Matarás en su reparto. ¿Te imaginas?

Mario Casas, a la conquista de las redes

Sin embargo, la comparación no ha sido lo más comentado. Los piropos y el título de "crush" han volado durante la emisión del programa.

mario casas debería de ser ilegal, dios mío que guapo — neree (@nereabaguenaa) April 27, 2021

se puede superar a Mario casas ? YO DIGO QUE NOOO😳🥵 pic.twitter.com/3ctuAnvkAH — cla🐀 (@ClrMrld) April 27, 2021

Parece que los años no pasan por el actor, ni mucho menos para sus fieles fans.