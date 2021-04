‘Girados’, el bautizo de Ana Torroja junto al “maestro” Miguel Bosé: “es mi otra mitad”

Han pasado ya más de dos décadas. El 26 de abril de 2000, Ana Torroja y Miguel Bosé unieron fuerzas y talento y se embarcaron en una intensa gira con la que recorrieron Latinoamérica y España. Girados no solo fue un espectáculo con “cierta magia” que dejó patente que había “mucha química entre nosotros”. Para la ex vocalista de Mecano supuso su bautizo en solitario sobre los escenarios y forjó una amista que iba “más allá de las palabras y de los gestos”. Hasta el punto de calificar al intérprete de Bandido como “mi otra mitad”.

“Tan cerca que me puede ver la textura del cutis”

Girados fue un gran espectáculo con un gran despliegue escenográfico: dos torres de 15 metros que podían sonorizar recintos de hasta 40.000 espectadores. Después de su inicio, el 26 de abril de 2000 en Bogotá, el tour pasó por Maracaibo, Caracas, nueve ciudades mexicanas, Guatemala o El Salvador.

En los conciertos, de casi 3 horas de duración y unas 30 canciones, Miguel y Ana cantaban a dúo temas como Muro, Nada particular, Amante bandido, o Corazón, único inédito del repertorio, compuesto al alimón. Y cuando ambos coincidían sobre el escenario, la magia era patente. Una de las crónicas de su paso por México destacaba: “supieron enamorarse con coqueteos, bailes pegaditos y contoneos que 7.000 espectadores les festejaron”.

Una vez concluida esa primera parte latinoamericana, el dúo esparció su 'química' por toda España y visitó los estudios de M80 Radio. En una entrevista de julio de 2000 para El Chispazo, Bosé y Torroja hablaban precisamente de su cercanía sobre el escenario: "Fíjate, está tan cerca, tan cerca, tan cerca, que me puede ver la textura del cutis, si tengo o no arañazos, espinillas y todo eso". Ana Torroja "El estar tan cerca, tan cerca, tan cerca, es difícil a veces".

Esa cercanía de los dos artistas quedó plasmada en Girados en concierto (2000) un doble álbum grabado en su actuación del 28 de julio de 2000 en A Coruña. Y la “emoción y la energía” fue más que evidente cuando, en el mes de diciembre, Girados se convirtió en el número más celebrado de Principales Solidarios. Fue el broche final del evento organizado por Los 40 Principales en el Palacio de los Deportes de Madrid. Un fin de fiesta por todo lo alto.

“La gente no echaba de menos a Nacho y a Jose”

Para Ana Torroja, aquella experiencia junto a Miguel Bosé, le dio fuerza y seguridad para su incipiente carrera en solitario. Cuando se embarcó en Girados, era ‘casi’ la primera vez que cantaba en un escenario sin la compañía de los hermanos Cano. ‘Casi’ porque su debut en solitario en directo había sido en 1995, en el Palau de la Música de Valencia, cuando cantó con Presuntos Implicados La Noche. Pero el miedo escénico lo superó realmente junto a Bosé, tal y como confesaba en Cadena Dial: "Totalmente, porque a pesar de haber algo antes, que está ahí, la canción con Presuntos que fue realmente la primera vez que me subí al escenario, con Miguel pude comprobar que, al menos a mí no me lo hacían sentir así, que la gente me apoyaba y no echaba de menos a Nacho y a Jose especialmente. Entonces, eso a mí me dio mucha fuerza para luego hacer una gira yo sola".

“Antes éramos tres, luego fuimos dos, y ya me solté”

Antes de su aventura con Bosé, Torroja había grabado Puntos Cardinales (1997) pero “no había hecho gira con ese disco, y con el segundo – Pasajes de un sueño (1999) - no me dio tiempo a preparar una gira porque apareció la idea de hacer Girados con Miguel”. Por tanto, el tour junto a su amigo Miguel, le dio la oportunidad de subirse a un escenario por primera vez en ocho años: "Fue un buen bautizo, tuve un buen maestro, porque claro... fue como antes éramos tres, luego fuimos dos (con Miguel) y ya me solté... y ya luego yo sola. Pero Miguel fue un gran maestro, aprendí muchísimo con él, no solo durante el proceso de preparación de la gira, sino durante la gira, que fueron dos años o así … Y me enseñó muchísimo de lo que soy hoy también".

“Miguel Bosé es mi otra mitad”

Girados forjó una sólida amistad. Una complicidad que, a día de hoy, sigue intacta. Cuando la cantante visitó los estudios de la Cadena SER para presentar Conexión, su segundo álbum en vivo (en el que Miguel colabora en El 7 de Septiembre), Ana Torroja definió a Bosé como "mi otra mitad digo yo que es, mi otra mitad musical, pero más que eso. Él habla como que nuestra amistad va más allá de las palabras y de los gestos. Es como algo más espiritual, no sé cómo decirte. Y, realmente, yo creo que surge así porque aparte de por la admiración, nuestra amistad se fraguó en los escenarios; entonces, en los escenarios no puedes hablar, estás cantando y no puedes hablar (en esa gira) exacto, en la gira de Girados. Y entonces, realmente es una amistad de gestos, de miradas, de algo más".

Por su parte, Miguel Bosé recuerda con nostalgia ese tour. En febrero de 2017, Ana apareció por sorpresa en el escenario del concierto que Miguel Bosé ofreció el Zócalo de México. A continuación escribió en su perfil de Instagram: "Este jueves recordamos 'Girados' con mi querida y cómplice Ana Torroja. Qué tiempos...".