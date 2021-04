Benji López: Llega el chico que poco tiene que envidiar a cualquier ídolo juvenil de Netflix

Adriano Moreno es un joven periodista enamorado de la cultura popular, especialmente del cine, la televisión y la música. Temas sobre los que disfruta escribiendo en LOS40.com y en cadenaser.com. En tiempo pre pandemia era el compañero que tenía en la mesa de al lado y eso, en el día a día, une mucho.

¿A quién le preguntas las dudas que te surgen cuando escribes? ¿Con quién cotilleas sobre el último reality del momento? ¿Quién te recomienda la serie que no debes perderte? ¿Con quién comentas el último libro que te ha dejado la noche en blanco? ¿Quién consigue escandalizarte con su última ocurrencia? ¿Con quién intercambias pareceres sobre el buenorro de turno en Netflix?... En mi caso, él era la respuesta a todas las preguntas.

Y en ese compartir casi a diario fui viendo cómo creaba a Benjamín López, Benji para los amigos. Es el protagonista de Si me dijeras que sí, una de esas novelas románticas que poco tienen que envidiar a las de Elísabet Benavent (y mira que soy fan, ella lo sabe). Y puede que alguien pueda pensar que esa cercanía con el autor influya en la admiración que siento por Benji, pero a riesgo de que no me crean, lo negaré en rotundo porque este personaje está por encima de su creador, tiene un magnetismo propio, solo hay que descubrirlo.

Llega Benjamín López

Benji es de esos chicos que con 18 años tiene una vida por delante llena de lecciones por aprender, algunas en el amor. Como gay metido en un armario tiene tendencia a enamorarse de heterosexuales que le rompen el corazón hasta que conoce a Tito y todo cambia radicalmente.

Acaba de dejar su pueblo para independizarse de su familia y vivir su primer año universitario en la capital. Nuevos amigos, nuevas aventuras y un mundo por descubrir. Y Adriano nos mete de lleno en ese mundo con ese desenfado, cercanía y sentido del humor que le caracterizan.

Consigue que todos nos enamoremos de Benji, homosexuales, heterosexuales, bisexuales, y cualquier sexual más que se nos pueda ocurrir, porque no es cuestión de poner etiquetas sino de quitarlas y eso lo aprende pronto su personaje y lo aprenderán los lectores que logren empatizar con él.

Ídolo juvenil

Puede que físicamente no llame tanto la atención como su crush, pero es muy posible que quieras poner en tu vida a un Benji como el de esta historia que se desarrolla con un ritmo tan cinematográfico que no nos cuesta imaginarlo convertido en el protagonista de la próxima serie juvenil de Netflix.

Que se preparen los chicos de Élite, Sex Education, Riverdale, The Sociaty o Sabrina porque llega un nuevo ídolo con el que volverse loco. Es momento de ficharle.