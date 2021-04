Así es ‘Maricón Perdido’, la nueva serie sobre la vida de Bob Pop

Bob Pop se ha convertido en uno de los rostros más queridos de la televisión. Al menos para todas aquellas personas que lleven años disfrutando de Late Motiv, el programa que lidera Buenafuente en Movistar Plus. Y es que sus discursos han sido aplaudidos durante los últimos años.

Ahora, el guionista y escritor tendrá su propia serie. Creada y escrita por él mismo, Maricón Perdido llegará el próximo 18 de junio a TNT. Producida por el Terrat (The Mediapro Studio) para WarnerMedia, ese mismo viernes el canal estrenará los tres primeros episodios de la serie.

Para la dirección, Bob Pop ha contado con Alejandro Marín, quien ha sabido retratar el universo que ha escrito el famoso rostro televisivo.

¡Ya está aquí el tráiler de #MaricónPerdidoTNT!



Qué ganas teníamos de mostraros las primeras imágenes de la serie creada y escrita por @BobPopVeTV, que estrenamos el 18 de junio 👏👏👏 https://t.co/IlMgvuQ58s pic.twitter.com/DH38rQEieB — TNT (@canaltnt) April 28, 2021

¿De qué trata Maricón Pedido?

Se trata de una ficción libremente inspirada en la vida del propio escritor. De este modo, los espectadores y espectadoras encontrarán a un chico de pueblo que buscará encontrar su propia identidad en distintos momentos de su vida: los años ochenta, cuando es un adolescente con sobrepeso y aficionado a los musicales; el periodo de descubrimiento durante su etapa de estudiante en Madrid, y finalmente el presente, donde el espectador lo encontrará convertido ya en escritor.

Para dar vida a Bob Pop en los distintos momentos de su vida, la serie ha contado con los actores Gabriel Sánchez y Carlos González. Además, el reparto está lleno de caras conocidas como Candela Peña y Carlos Bardem como los padres del protagonista; Miguel Rellán como el abuelo; o Alba Flores como la mejor amiga de la universidad. Vamos, que esto promete.

El propio Bob Pop ha descrito la serie con las siguientes palabras:

“En Maricón perdido he querido contar mi historia desde la memoria tramposa, la escritura salvadora y cierta compasión con unos yoes que fui y he aprendido a perdonar. Es mi historia, pero creo que también es la de muchxs que recorrieron un camino similar al mío y llegaron a un lugar menos doloroso. Maricón perdido soy yo, y creo que narrarme me ha ayudado a encontrarme en un lugar donde, pese a todo, me empeño en ser feliz; porque puedo contarlo y no estoy solo. Gracias por acompañarme”.

Un tráiler que ha enamorado

Junto al anuncio de la fecha de salida, TNT ha compartido el tráiler de la serie. Y tenemos que reconocer que nos ha dejado con ganas de más. En tan solo dos minutos, las imágenes de las distintas etapas de la vida de Bob nos han cautivado.

Tendremos que esperar para ver el resultado final, pero estamos seguros de que esta ficción va a dar que hablar.