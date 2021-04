La metedura de pata de María Patiño con un ex concursante de ‘Supervivientes’: “Eso es chinofobia”

Han pasado siete años desde que Abraham García ganó Supervivientes 2014. La misma edición en la que participaron rostros tan conocidos como Bibiana Fernández, Anabel Pantoja o Nacho Montes. Otro de los rostros que fue al reality fue Yong Li.

Conocido en televisión como el chino vasco, el joven se dio a conocer a nivel nacional gracias al reality Un príncipe para Corina, donde se ganó el corazoncito de la audiencia gracias a su naturalidad. De hecho, su paso por el programa le abrió las puertas al mundo de Mediaset, participando primero como asesor en Mujeres y hombres y viceversa y después en Supervivientes.

Ahora, Yong Li ha reaparecido en el plató de Sálvame. El joven ha acudido para hablar sobre qué ha sido su vida tras abandonar la televisión y es su último trabajo delante de la cámara fue como reportero de Sálvame.

Muy cambiado físicamente, con mucha más masa muscular, el joven se ha sentado a hablar con los colaboradores sobre su nueva vida. El ex superviviente ha estado estos años trabajando en tiendas de lujo y ha invertido en distintos proyectos. Aunque el covid ha truncado sus planes.

La metedura de pata de María Patiño

Ha sido entonces cuando María Patiño ha querido saber cómo estaba su vida personal. La periodista ha metido la pata hasta el fondo cuando lo ha confundido con otro rostro conocido de Telencinco: Han.

Han fue uno de los concursantes de Gran Hermano 16, quien protagonizó uno de los romances más recordados de su edición con Aritz.

María Patiño confunde a Yong Li con Han de GH 16#yoveosálvame pic.twitter.com/pgpHjcJGIH — Bên💫 (@gerflowers) April 28, 2021

“Te estaba preguntando por el amor, ¿cómo se llamaba este chico con el que estuviste en Gran Hermano?”, le pregunta María Patiño a Yong, confundiéndolo con Han.

“¿Pero qué dices? Ese era Han”, le ha gritado Kiko Matamoros. “A ver María, esto es chinofobia”, le ha dicho Jorge Javier Vázquez. “Es como si te dicen que tú por ser española eres igual que Isabel Pantoja. No todos los chinos son iguales”, ha continuado el presentador de Sálvame.

María ha continuado diciendo que ambos se parecen mucho. “Si es igual que él. O sea, me estás diciendo que no has estado con un señor con barba”, ha continuado diciendo la periodista a pesar de que sus compañeros y compañeras le han corregido. “¿Tú no eres gay?”, ha continuado preguntado la colaboradora.